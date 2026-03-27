Noi condiții pentru reducerea suspendării permisului. Când vor intra în vigoare măsurile

Începând cu data de 27 martie, vor intra în vigoare mai multe măsuri care vizează creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. De vineri, persoanele care doresc să își reducă perioada de suspendare a permisului trebuie să dovedească faptul că au achitat toate amenzile restante către bugetul local.

Modificările privind stabilirea nivelului amenzilor contravenționale au vizat mai multe acte normative importante. Printre acestea se numără Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, Legea nr. 61/1991 care sancționează încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, dar și Legea nr. 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

De asemenea, au fost incluse modificări ale Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, precum și ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Plata se face în cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Totodată, ordonanța introduce schimbări importante privind reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere. Începând cu aceeași dată, autoritățile vor analiza cererile doar după ce verifică dacă au fost achitate toate obligațiile de plată rezultate din amenzile de circulație.

„Analiza îndeplinirii condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce va viza și dovada achitării tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul solicitanții, provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicat.

Dovada plății se face doar prin prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de unitatea administrativ-teritorială de domiciliu, document care arată situația la zi a creanțelor fiscale.

În cazul persoanelor fără domiciliu în România sau al celor care dețin permise emise de autorități străine, regula diferă. În aceste situații, „se va avea în vedere doar dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”.