În prima zi a săptămânii, vremea va fi instabilă în mare parte din țară, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt așteptate atât temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cât și furtuni puternice, cu vijelii, grindină și ploi torențiale.

În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Orientali și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat acestea pot depăși 80 km/h. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania.

Temperaturile maxime vor varia între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală.

Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. Dimineața, izolat, se va semnala ceață.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, iar după-amiaza va deveni caniculară. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și spre seară sunt așteptate înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp, dar izolat pot depăși 15 l/mp.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 33 și 35 de grade, iar minima va coborî la 17-19 grade, potrivit ANM.