Mai multe stațiuni din sudul litoralului au rămas fără energie electrică în plin sezon estival, după o avarie majoră în rețeaua de distribuție, care a afectat aproape 100 de agenți economici din industria HoReCa, potrivit informațiilor publicate de Ziua de Constanța.

Întreruperile au fost semnalate în cursul zilei de sâmbătă și au vizat stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial Neptun. Incidentul a avut loc într-o perioadă în care litoralul este ocupat de un număr mare de turiști, iar consumul de energie electrică este la cote ridicate din cauza temperaturilor ridicate și a utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat și a echipamentelor de răcire.

Potrivit autorităților locale, pana de curent a afectat aproape 100 de hoteluri, restaurante, terase și beach baruri, activitatea acestora fiind perturbată într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale sezonului estival.

Operatorii din domeniul HoReCa s-au confruntat cu dificultăți în desfășurarea activității, întrucât alimentarea cu energie electrică este esențială pentru funcționarea sistemelor de climatizare, a echipamentelor frigorifice și a instalațiilor utilizate în servirea clienților.

Primarul interimar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu, a precizat că primele probleme au fost înregistrate sâmbătă în stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora și într-o parte din Neptun.

„Suntem în vârf de sezon estival, când se înregistrează cel mai mare număr de turiști. În această perioadă, consumurile sunt mai mari decât de obicei, deoarece sunt folosite intens aparatele de aer condiționat, frigiderele și alte echipamente de răcire”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, nivelul ridicat al consumului de energie electrică a pus presiune asupra rețelei de distribuție, ceea ce a contribuit la apariția avariei.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a anunțat că urmărește evoluția situației și că se află în contact permanent cu operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice.

Autoritățile încearcă să limiteze impactul întreruperilor și să restabilească alimentarea cu energie în toate zonele afectate cât mai rapid. Până la remedierea completă a avariei, operatorii economici și turiștii pot întâmpina în continuare dificultăți în stațiunile afectate.

Incidentul are loc într-o perioadă în care România, la fel ca alte state europene, se confruntă cu temperaturi ridicate și cu un consum sporit de energie electrică, determinat de utilizarea intensivă a sistemelor de climatizare.