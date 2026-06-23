Rețeaua energetică a Europei este pusă la o încercare severă în timp ce continentul se confruntă deja cu al treilea val de căldură extremă din acest an, conform unei analize publicate de Euronews. Creșterea bruscă a temperaturilor a declanșat un salt masiv al consumului de energie electrică, generat în principal de utilizarea intensivă a sistemelor de aer condiționat și a ventilatoarelor, situație care pune presiune pe infrastructura critică și amenință stabilitatea aprovizionării.

Aparatele de aer condiționat și ventilatoarele au ajuns să absoarbă aproximativ șapte procente din energia electrică mondială, conform datelor centralizate de la nivelul anului 2022. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a atras atenția că recordurile succesive de temperatură creează riscul unui dezechilibru major pe piața energetică:

„Lumea se confruntă cu o căldură extremă, ceea ce duce la o cerere tot mai mare de sisteme de răcire. Temperaturile record alimentează cererea de aer condiționat și determină creșteri bruște ale cererii de electricitate. Se poate ajunge la un cerc vicios de emisii sporite de gaze cu efect de seră, care, la rândul său, face lumea și mai caldă”, a transmis agenția.

Efectul s-a resimțit puternic încă din timpul valului de căldură de la începutul verii din 2025. În Franța, consumul de energie electrică pe timp de seară a înregistrat un vârf cu 25% peste media obișnuită din extrasezon, deși țara are o rată relativ scăzută de deținere a sistemelor de climatizare în locuințe.

Un studiu extins pe 85 de țări, care acoperă aproximativ 90% din consumul global de electricitate, a comparat datele din perioadele de caniculă cu cele din lunile cu temperaturi normale. Rezultatele plasează statele din sudul și estul Europei în prima linie a vulnerabilității:

-Grecia ocupă primul loc la nivel mondial, înregistrând o creștere a cererii de energie electrică cu 38,62% în timpul caniculei, adică un consum suplimentar de 143,08 kWh pe persoană în fiecare lună cu temperaturi extreme.

-Muntenegru urmează pe poziția a doua, cu un salt de 22,49% al cererii.

-Turcia înregistrează o creștere de 21,91%.

-Croația (17,76%), Italia (14,22%) și Spania (8,86%) completează lista statelor europene puternic afectate.

Atunci când cererea totală depășește fizic limitele rețelei sau capacitatea totală de generare, frecvența sistemului scade periculos, riscând să declanșeze pene de curent masive.

Analiza penelor de curent din ultimii cinci ani arată că Ungaria înregistrează cea mai lungă durată medie a întreruperilor de energie electrică pentru gospodării, cu 2,92 ore pe an, fiind urmată de Slovenia cu 2,16 ore și Grecia cu 1,63 ore.

Totuși, impactul financiar cel mai greu este suportat de economiile mari, unde numărul uriaș de consumatori multiplică pierderile materiale:

„Deși Italia are o durată medie a întreruperilor de curent mai scurtă decât Grecia, baza sa extinsă de gospodării înseamnă că înregistrează cel mai mare cost anual total estimat pe gospodării dintre țările europene evidențiate. Se estimează că întreruperile de curent din Italia vor costa gospodăriile în jur de 154,7 milioane de euro pe an, urmată îndeaproape de Polonia cu 152,1 milioane de euro”, se arată în studiul citat de Euronews.

Experiența din lunile iunie și iulie ale anului trecut a arătat că valurile de căldură de peste 40°C provoacă nu doar creșteri de până la 14% ale cererii zilnice, ci și defecțiuni tehnice la centralele termice clasice (pe cărbune sau gaz), din cauza dificultăților de răcire a turbinelor. Această combinație a dus în trecut la explozii de prețuri pe piețele spot, tarifele medii zilnice crescând și de trei ori.

Cu toate acestea, prăbușirea totală a sistemului energetic european a fost evitată datorită parcurilor fotovoltaice. Experții în energie subliniază că producția record de energie solară din Uniunea Europeană a menținut echilibrul rețelelor în momentele critice. De exemplu, în zilele de vârf ale caniculei, energia solară a furnizat până la 50 GW doar în Germania, acoperind între 33% și 39% din necesarul total de electricitate al țării exact în momentele cele mai fierbinți ale amiezii.