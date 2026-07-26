Criza energetică din Cuba afectează tot mai puternic viața de zi cu zi a populației. Penele frecvente de curent nu îi lasă pe oameni doar fără electricitate, ci și fără apă la robinet, deoarece numeroase stații de pompare nu mai pot funcționa. În aceste condiții, milioane de cubanezi sunt nevoiți să transporte apă din orice sursă disponibilă și să își organizeze întreaga zi în funcție de puținele ore în care rețeaua electrică revine, arată The Guardian.

Lipsa combustibilului și infrastructura învechită au agravat problemele sistemului de distribuție a apei. Situația s-a deteriorat și mai mult după suspendarea exporturilor de petrol din Venezuela, principalul furnizor de combustibil al Cubei. Peste aceste dificultăți se suprapun efectele embargoului și sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Potrivit Institutului Național pentru Resurse Hidraulice, aproape trei milioane de persoane întâmpină dificultăți în accesarea apei. Sistemul național de alimentare funcționează cu doar 37% din necesarul de combustibil, iar până la 70% din apa destinată Havanei se pierde prin conducte deteriorate înainte de a ajunge la consumatori.

Locuitorii cu venituri mai ridicate pot cumpăra apă transportată cu cisterne private. Cei mai mulți sunt însă obligați să aștepte livrările, să transporte singuri apa sau să plătească persoane care fac acest lucru.

„Apa aceasta este folosită pentru orice. Numărăm fiecare litru. Fac acest drum de trei ori pe zi, deși sunt pensionară. La vârsta mea nu ar trebui să car aceste bidoane, dar nu am de ales”, spune Mirella Martínez, care nu mai are apă în locuință de aproape trei ani.

În multe gospodării, programul zilnic depinde de momentele în care revine energia electrică și începe să curgă apa. Oamenii se trezesc inclusiv în timpul nopții pentru a umple rezervoarele, a găti și a încărca telefoanele mobile.

Pe măsură ce sistemul public de alimentare cu apă se degradează, în Havana a apărut o piață informală. Numeroși locuitori transportă și vând apă celor care nu au posibilitatea sau timpul necesar să o aducă singuri.

„Nu știm niciodată când va reveni curentul. Apa și electricitatea ar trebui să fie drepturi fundamentale, dar aici au devenit un lux”, spune Martínez.