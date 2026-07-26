International

Viața în Cuba, între pene de curent și lipsa apei. Realitatea trăită de milioane de oameni

Comentează știrea
Viața în Cuba, între pene de curent și lipsa apei. Realitatea trăită de milioane de oameniCuba. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Criza energetică din Cuba afectează tot mai puternic viața de zi cu zi a populației. Penele frecvente de curent nu îi lasă pe oameni doar fără electricitate, ci și fără apă la robinet, deoarece numeroase stații de pompare nu mai pot funcționa. În aceste condiții, milioane de cubanezi sunt nevoiți să transporte apă din orice sursă disponibilă și să își organizeze întreaga zi în funcție de puținele ore în care rețeaua electrică revine, arată The Guardian.

Cum trăiesc milioane de oameni din Cuba. Criza energetică blochează alimentarea cu apă

Lipsa combustibilului și infrastructura învechită au agravat problemele sistemului de distribuție a apei. Situația s-a deteriorat și mai mult după suspendarea exporturilor de petrol din Venezuela, principalul furnizor de combustibil al Cubei. Peste aceste dificultăți se suprapun efectele embargoului și sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Potrivit Institutului Național pentru Resurse Hidraulice, aproape trei milioane de persoane întâmpină dificultăți în accesarea apei. Sistemul național de alimentare funcționează cu doar 37% din necesarul de combustibil, iar până la 70% din apa destinată Havanei se pierde prin conducte deteriorate înainte de a ajunge la consumatori.

Sticle de apă

Sticle de apă. Sursă foto: magnific.com

Familiile își adaptează viața după programul curentului

Locuitorii cu venituri mai ridicate pot cumpăra apă transportată cu cisterne private. Cei mai mulți sunt însă obligați să aștepte livrările, să transporte singuri apa sau să plătească persoane care fac acest lucru.

„Apa aceasta este folosită pentru orice. Numărăm fiecare litru. Fac acest drum de trei ori pe zi, deși sunt pensionară. La vârsta mea nu ar trebui să car aceste bidoane, dar nu am de ales”, spune Mirella Martínez, care nu mai are apă în locuință de aproape trei ani.

În multe gospodării, programul zilnic depinde de momentele în care revine energia electrică și începe să curgă apa. Oamenii se trezesc inclusiv în timpul nopții pentru a umple rezervoarele, a găti și a încărca telefoanele mobile.

Milioane de oameni din Cuba își organizează viața după penele de curent

Pe măsură ce sistemul public de alimentare cu apă se degradează, în Havana a apărut o piață informală. Numeroși locuitori transportă și vând apă celor care nu au posibilitatea sau timpul necesar să o aducă singuri.

„Nu știm niciodată când va reveni curentul. Apa și electricitatea ar trebui să fie drepturi fundamentale, dar aici au devenit un lux”, spune Martínez.

Stiri calde

20:25 - Ce au discutat Trump și Zelenski în Biroul Oval. Planul pentru sistemele Patriot

20:16 - Parteneriat strategic între București și Chișinău: România sprijină atragerea de investiții și consolidarea economică...

20:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 iulie 2026. Anonimatul pe net

19:57 - Revoluție financiară în fotbalul mondial. FIFA vrea să atragă miliarde de dolari de la investitori privați

19:49 - Condiția pusă de Israel la ONU pentru pacea în Fâșia Gaza

19:40 - De ce nu dispar șobolanii din București. Explicația dată de Primăria Capitalei

HAI România!

Gelu Vișan, despre suspendarea președintelui: „Nicușor Dan nu va prinde Crăciunul”

Gelu Vișan, despre suspendarea președintelui: „Nicușor Dan nu va prinde Crăciunul”

Claudiu Târziu: George Simion tot timpul a vrut să se folosească de Călin Georgescu

Claudiu Târziu: George Simion tot timpul a vrut să se folosească de Călin Georgescu

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Proiecte speciale