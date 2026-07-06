O nouă criză majoră lovește Cuba la începutul acestei săptămâni. Insula se confruntă de luni cu o pană generală de curent, acesta fiind al treilea incident de o asemenea gravitate în mai puțin de jumătate de an și al optulea înregistrat de la finalul anului 2024. Anunțul oficial a fost făcut de compania națională de electricitate, conform informațiilor transmise de AFP.

Problemele tehnice au lăsat fără energie electrică o populație de aproape zece milioane de oameni. Reprezentanții companiei de stat încearcă în prezent să identifice sursa avariei care a provocat colapsul general.

„S-a produs o deconectare totală a sistemului electro-energetic național”, a anunțat Union electrica (UNE) pe rețelele sociale, precizând că încearcă să stabilească "cauzele" acestei noi pene de curent care afectează întreagă insulă cu 9,6 milioane de locuitori.

Defecțiunile de amploare și întreruperile parțiale sau totale sunt frecvente în Cuba. Sistemul energetic local este extrem de fragil din cauza infrastructurii învechite și a lipsei acute de combustibil necesar pentru funcționarea centralelor.

Situația s-a deteriorat semnificativ în prima parte a acestui an, ca urmare a restricțiilor severe impuse de Statele Unite ale Americii asupra importurilor de hidrocarburi.

Penele cotidiene s-au intensificat după impunerea, în ianuarie, de către Washington, a unei blocade petroliere care împiedică livrările de carburant pentru a face să funcționeze grupurile electrogene care completează generarea de electricitate a centralelor termice.

Efectele acestor măsuri stricte s-au resimțit direct în volumul de combustibil care a reușit să ajungă în porturile cubaneze în ultimele luni.

Din ianuarie, Washingtonul nu a autorizat decât venirea pe insulă a unui petrolier rusesc care transporta 100.000 de tone de petrol.

Sistemul de producție a energiei din Cuba se sprijină pe o structură extrem de vulnerabilă, alcătuită din șapte centrale termice mari. Unele dintre acestea se află în funcțiune de peste patru decenii, fiind afectate constant de avarii sau fiind oprite periodic pentru reparații de urgență. Pentru a acoperi deficitul, autoritățile apelează la o rețea secundară de grupuri electrogene, însă acestea depind în totalitate de motorina importată.

Pentru a găsi o ieșire din acest blocaj cronic și pentru a diminua dependența de hidrocarburi, autoritățile de la Havana au început să investească masiv în sectorul energiei regenerabile, beneficiind de un suport considerabil din partea Chinei.

Între 2025 și 2026, 56 de parcuri solare fotovoltaice au fost instalate în țară, cu un aport de peste 1.000 MW, respectiv 10% din producția totală de electrictate, față de 3% la sfârșitul lui 2024. Autoritățile speră să ajungă la 15% până la sfârșitul lui 2026.