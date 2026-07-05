Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată, duminică dimineață, la Sistemul Energetic Național, după finalizarea lucrărilor realizate în perioada opririi planificate. Anunțul a fost făcut de Nuclearelectrica, operatorul centralei.

Potrivit companiei, reconectarea Unității 1 a avut loc în dimineața zilei de 5 iulie 2026, după încheierea programului de verificări și lucrări programate.

„Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Naţional în dimineata zilei de 05.07.2026, după finalizarea programului de oprire planificată”, a transmis Nuclearelectrica.

Pe durata opririi planificate, specialiștii au desfășurat mai multe activități necesare pentru funcționarea reactorului în condiții de siguranță. Printre acestea s-au numărat lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții tehnice, testări obligatorii și implementarea unor modificări de proiect.

Reprezentanții Nuclearelectrica au arătat că toate intervențiile au fost realizate cu respectarea procedurilor aprobate.

„Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, a mai arătat compania.

Societatea Națională Nuclearelectrica este compania care gestionează Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde funcționează Unitățile 1 și 2, fiecare având o putere instalată de aproximativ 700 MWe. Cele două reactoare contribuie la producția de energie electrică prin tehnologia nucleară CANDU 6.

Compania administrează, de asemenea, Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești, unitate specializată în producerea combustibilului nuclear utilizat pentru reactoarele de tip CANDU 6.

Recent, Transelectrica a desfășurat cu succes un exercițiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), organizat în zona Dobrogea. Acțiunea a fost coordonată de Dispecerul Energetic Național (DEN) și a implicat mai multe companii importante din sectorul energetic.

La exercițiu au participat Rompetrol Energy, Nuclearelectrica și Transelectrica, iar testul a confirmat capacitatea sistemului de a reacționa și de a reveni la funcționarea normală în cazul unei situații de avarie.

Scopul simulării a fost verificarea procedurilor operaționale de restaurare a SEN, testarea modului de coordonare între operatori și evaluarea colaborării dintre entitățile responsabile de funcționarea Sistemului Electroenergetic Național.