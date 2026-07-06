Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului TEZAUR, disponibilă în perioada 6 iulie – 7 august 2026. Românii pot cumpăra titluri de stat cu scadențe de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile anuale ajung până la 7,15%. Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile.

O nouă ediție a Programului TEZAUR începe luni, 6 iulie, și se desfășoară până la 7 august 2026. Investitorii au la dispoziție titluri de stat cu maturități de un an, trei ani și cinci ani, pentru care sunt oferite dobânzi anuale de 6,25%, 6,75% și, respectiv, 7,15%.

Titlurile de stat au valoarea nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Sumele încasate din dobânzi nu sunt impozitate.

În cazul unei investiții de 10.000 de lei, câștigul anual este de 625 de lei pentru titlurile cu maturitate de un an, de 675 de lei pentru cele cu scadența de trei ani și de 715 lei pentru cele cu maturitatea de cinci ani.

Titlurile de stat pot fi achiziționate în perioada 6 iulie – 5 august 2026 prin platforma Ghișeul.ro. De asemenea, între 6 iulie și 6 august 2026, acestea sunt disponibile online pentru persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), în cazul emisiunilor lansate prin unitățile Trezoreriei Statului.

Prin serviciul online, investitorii pot deschide un cont de subscriere la unitatea Trezoreriei Statului aleasă, pot subscrie titluri de stat TEZAUR și pot solicita viramentul banilor din contul de subscriere către un cont bancar.

Titlurile mai pot fi cumpărate între 6 iulie și 7 august 2026 de la sediile unităților Trezoreriei Statului. Totodată, acestea sunt disponibile prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. în perioada 6 iulie – 6 august 2026 în mediul urban și între 6 iulie – 5 august 2026 în mediul rural.

Ministerul Finanțelor a anunțat că investitorii au la dispoziție un ghid dedicat transferului sumelor din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal. Procedura presupune descărcarea formularului Ordin de plată multiplu electronic (OPME) de pe site-ul instituției, din secțiunea TEZAUR Online, și deschiderea acestuia exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Ulterior, investitorii trebuie să completeze datele de identificare și IBAN-ul contului bancar în care doresc să fie virați banii, să calculeze suma finală prin scăderea comisionului de transfer – 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei sau 6 lei pentru sumele mai mari –, să valideze și să salveze documentul PDF inteligent, iar apoi să îl încarce în contul SPV folosind opțiunea „Depunere formulare”.

După transmiterea cu succes a documentului, transferul sumelor va fi procesat în cel mai scurt timp posibil.

În cadrul Programului TEZAUR, dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Totodată, titlurile de stat sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și își pot anula subscrierile numai pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri.