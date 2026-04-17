Economie

Dobânzile la care se împrumută România au crescut pe fondul instabilității politice

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Dobânzile la care se împrumută România au crescut din nou, pe fondul incertitudinii politice. Randamentele obligațiunilor au urcat semnificativ, iar investitorii reacționează la instabilitatea de la București, relatează Bloomberg.

Tensiunile politice din România au amplificat reacțiile negative din piețele financiare. Dobânzile la au crescut din nou

România se confruntă cu o creștere a costurilor de împrumut, în condițiile unei noi escaladări a tensiunilor politice interne. Potrivit sursei citate, investitorii au reacționat rapid la incertitudinile de pe scena politică, ceea ce a dus la o deteriorare a performanței obligațiunilor suverane.

Pentru a doua zi consecutiv, titlurile de stat denominate în dolari au înregistrat scăderi semnificative. Acestea au ajuns să fie considerate cele mai slabe active din categoria piețelor emergente, în sesiunea de tranzacționare de vineri.

Creditul bancar

Dobândă. Sursa foto: arhiva EVZ

Randamentele obligațiunilor pe termen lung au urcat peste pragul de 7%

Presiunea de vânzare s-a concentrat în special asupra obligațiunilor cu maturități lungi. Randamentul titlurilor scadente în 2053 a crescut cu 19 puncte de bază, atingând nivelul de 7,09%.

Mișcări similare au fost observate și în cazul obligațiunilor cu scadențe mai scurte. Creșterea randamentelor indică o scădere a prețurilor acestor instrumente financiare, semnalând o percepție mai ridicată de risc în rândul investitorilor.

Tendința s-a resimțit și pe piața internă, unde datoria în lei a fost, de asemenea, supusă presiunilor de vânzare.

Analiștii au indicat incertitudinea politică din România drept principal factor al volatilității

Specialiștii din piață leagă direct evoluțiile recente de situația politică. Katarzyna Rzentarzewska și Jakub Cery, analiști ai Erste Group, au explicat că instabilitatea actuală influențează comportamentul investitorilor.

Incertitudinea politică a crescut din nou, pe fondul știrilor conform cărora cel mai mare partid din coaliția de guvernare din România este pregătit să retragă sprijinul premierului săptămâna viitoare și să îi ceară demisia”, au notat analiștii.

Această perspectivă a contribuit la creșterea volatilității și la retrageri de capital din activele românești.

Costurile mai mari de finanțare pot pune presiune pe buget și pe cursul valutar

Creșterea randamentelor se traduce direct în dobânzi mai mari pe care statul trebuie să le plătească pentru împrumuturile viitoare. Această evoluție poate avea impact asupra bugetului public, prin majorarea cheltuielilor cu datoria.

În același timp, astfel de mișcări din piața obligațiunilor pot genera fluctuații pe piața valutară. Volatilitatea crescută poate exercita presiune asupra leului, în funcție de reacția investitorilor și de evoluțiile politice interne.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale