Economie

Dobânzile la care se împrumută România, la cel mai redus nivel din ultimii doi ani

Economie. Sursa foto: Freepik
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România se împrumută acum la o dobândă de aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii doi ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

România se împrumută la o dobândă de 6,4% pe an

În aceeași zi, obligațiunile de stat pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază, semnalând o reacție pozitivă a piețelor financiare la ultimele decizii legislative și economice ale Guvernului.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Această scădere este asociată în mod direct cu decizia recentă a Curții Constituționale de a respinge obiecția de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea pensiilor speciale ale magistraților. Hotărârea permite reducerea pensiilor acestora și creșterea vârstei de pensionare, ceea ce va contribui la reducerea cheltuielilor bugetare pe termen mediu și lung.

Efecte concrete asupra economiei

Ministrul Nazare a explicat că reducerea costurilor de finanțare pentru stat are efecte concrete asupra economiei: „Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea pieţelor şi costuri mai mici de finanţare pentru România”.

Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor. Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit acestuia, scăderea dobânzilor nu doar că ușurează cheltuielile statului cu serviciul datoriei, dar permite și alocarea mai multor resurse pentru investiții și proiecte de dezvoltare, contribuind astfel la creșterea economică și stabilitatea financiară.

Un cadru mai favorabil pentru investiții

Pe 9 februarie, ministrul a anunțat că dobânzile la împrumuturile în lei și euro începuseră deja să scadă, ceea ce indică o tendință de relaxare financiară pentru stat și o oportunitate de a direcționa fonduri suplimentare către sectoarele prioritare ale economiei.

Aceasta vine într-un context în care disciplina fiscală și implementarea reformelor structurale sunt esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor și pentru consolidarea stabilității macroeconomice.

Specialiștii financiari apreciază că evoluția pozitivă a pieței obligațiunilor și scăderea dobânzilor reflectă percepția favorabilă a investitorilor internaționali asupra politicilor guvernamentale actuale. Reducerea costurilor de finanțare creează un cadru mai favorabil pentru investiții publice și private, consolidând astfel perspectivele economice pentru anul 2026.

