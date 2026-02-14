Nazare, despre anunțul Fitch privind ratingul României: Prioritatea Guvernului rămâne disciplina bugetară 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat, despre decizia agenției de rating Fitch de a menține ratingul de emitent pe termen lung în valută străină al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă, că prioritatea Guvernului rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară și de ajustare fiscală. „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară și de ajustare fiscală”, a spus acesta, potrivit unui comunicat emis de instituția pe care o conduce.

Potrivit ministrului, reconfirmarea calificativului de investiții de către Fitch Ratings, în pofida provocărilor existente, arată că partenerii externi au încredere în capacitatea Guvernului de a lua deciziile necesare pentru stabilitatea României.

„Am preluat un deficit care atingea niveluri record și am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică. Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară și de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu și a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spațiului fiscal existent. Toate aceste acțiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanțare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunătățirea ratingului de țară”, a mai spus Nazare.

Potrivit raportului, aplicarea rapidă a măsurilor de consolidare fiscală a pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă. Printre măsurile menționate se află majorarea TVA, aplicată din august 2025, și planul de înghețare a cheltuielilor publice în 2026. Aceste decizii sunt estimate să reducă deficitul ESA cu aproape două puncte procentuale în acest an.

„Raportul Fitch notează, de asemenea, o îmbunătățire a condițiilor de finanțare, reflectată prin scăderea costurilor de împrumut (cu aproximativ 100 bps de la peste 7.4% la 6.5% în perioada octombrie 2025-prezent) și un apetit solid al investitorilor pentru împrumuturile suverane. Această stabilitate este consolidată de accesul la resursele europene, unde granturile din PNRR oferă o protecție importantă împotriva riscurilor externe și reduc dependența de piețele externe”, se mai arată în comunicat.

Instituția evidențiază și estimările Fitch privind creșterea economiei, care ar urma să rămână sub potențialul de 2% până în 2027, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al cererii externe slabe.