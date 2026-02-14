Ratingul României, menținut la „BBB -", cu perspectivă negativă. Fitch: Datorii, creștere economică slabă și tensiuni în coaliție

Agenția de rating Fitch a menținut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă.

„Calificativul este susținut de apartenența României la Uniunea Europeană și de fluxurile de capital asociate, care au sprijinit convergența veniturilor și accesul la finanțare externă. PIB-ul pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță sunt peste nivelul median al statelor din categoria „BBB”.

În același timp, aceste puncte forte sunt contrabalansate de deficite bugetare și de cont curent mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, de polarizarea politică și de un nivel destul de ridicat al datoriei externe nete”, se arată în comunicatul Agenției.

„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice din cauza deficitului bugetar mare, deşi în scădere, şi a creşterii rapide a datoriei publice raportată la PIB. Guvernul format în vara anului 2025 a început să implementeze măsuri semnificative de consolidare fiscală, care vor conduce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026, deşi bugetul pentru 2026 nu a fost încă adoptat. În opinia noastră, persistă riscuri semnificative pentru consolidarea fiscală pe termen mediu, din cauza creşterii economice slabe, a provocărilor legate de punerea în aplicare, a oboselii fiscale şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei guvernamentale formate din patru partide”, arată Fitch.

Agențiamai arată că aplicarea rapidă a măsurilor de consolidare de către noul guvern condus de Ilie Bolojan, inclusiv majorarea TVA din august 2025, a determinat o tendință de scădere a deficitului bugetar de la niveluri record.

„Pe baza datelor preliminare privind numerarul (deficit de 7,7% din PIB), estimăm că deficitul bugetar ESA a fost de aproape 8% din PIB anul trecut. Implementarea pe tot parcursul anului a măsurilor din 2025 şi îngheţarea cheltuielilor pentru 2026 ar putea reduce deficitul ESA cu aproape 2 puncte procentuale din PIB în 2026. Cu toate acestea, există incertitudini cu privire la amploarea consolidării fiscale suplimentare în 2027 şi după această dată, inclusiv din cauza schimbării prevăzute a prim-ministrului în aprilie 2027 şi a ciclului electoral din 2028. Deficitele administraţiei publice din România vor rămâne printre cele mai ridicate din categoria „BBB” pe perioada de prognoză”, precizează agenția.

Fitch estimează că datoria publică brută a ajuns la aproape 59% din PIB la finalul anului 2025, peste media actuală a categoriei „BBB”, de 56%. Raportul datorie/PIB este prognozat să urce la 63% în 2027 și, în absența unor măsuri suplimentare, să continue să crească.

„Creşterea PIB-ului a rămas sub 1% în 2025, întrucât consolidarea fiscală substanţială şi cererea externă slabă limitează performanţa economică a României. Preconizăm că creşterea PIB-ului va rămâne sub potenţialul său de 2% până în 2027, având în vedere aşteptările noastre privind înăsprirea suplimentară a politicii fiscale, ceea ce evidenţiază compromisurile dificile în materie de politici.

Consumul gospodăriilor va scădea în acest an din cauza scăderii prelungite a veniturilor reale disponibile. Cu toate acestea, investiţiile vor creşte puternic, datorită stimulului anticiclic al fondurilor UE, consolidat de componenta crescută a granturilor din Planul de redresare şi rezilienţă (RRP)”, se arată în document.

Inflația ridicată rămâne un punct slab pentru ratingul României. Fitch menționează impactul temporar al majorării TVA și expirarea plafonării prețului energiei electrice. Inflația a depășit ținta de 2,5% +/-1 punct procentual a BNR timp de cinci ani, iar media pe trei ani pentru perioada 2024–2026 este dublă față de media actuală a statelor „BBB”.

Fitch mai arată că incertitudinea politică s-a atenuat de la alegerea preşedintelui Nicuşor Dan în mai şi formarea unui guvern pro-occidental format din patru partide, cu o majoritate confortabilă în iulie 2025, ceea ce a facilitat adoptarea pachetelor de consolidare fiscală. „Cu toate acestea, tensiunile vizibile din cadrul coaliţiei, inclusiv în ceea ce priveşte negocierile privind bugetul pentru 2026, costul politic al consolidării fiscale şi polarizarea internă ridicată ar putea pune în dificultate adoptarea de măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului fiscal mare”, arată reprezentanţii Fitch

Deficitul de cont curent a fost de aproape 8% din PIB în 2025, față de 6,7% în 2023 și mult peste media „BBB” de 1%. Fitch estimează o reducere la sub 7% din PIB în 2026, în principal pe fondul scăderii cererii de importuri din consumul public și privat.

Datoria externă netă este prognozată să crească treptat de la 21% din PIB în 2024, nivel semnificativ peste media estimată de 3% pentru categoria „BBB”.

Agenția arată că fondurile substanțiale ale UE susțin accesul României la finanțare externă pentru acoperirea deficitelor gemene. Pe lângă fondurile de coeziune, creșterea granturilor din PNRR în ultimul an al programului și accesul la împrumuturi prin programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” – în valoare de 16,7 miliarde de euro, inclusiv 2,5 miliarde euro prefinanțare – contribuie la reducerea presiunilor asupra costurilor de finanțare și la limitarea riscurilor pe termen scurt.

„Având în vedere fluxurile semnificative prevăzute din partea UE în 2026, se aşteaptă ca nevoile de finanţare pe piaţa externă ale României să scadă. Cu toate acestea, România rămâne expusă schimbărilor de sentiment pe piaţa globală. Costurile de împrumut au scăzut de la ultima noastră revizuire a ratingului din august 2025, reflectând evoluţiile interne şi apetitul rezistent al investitorilor pentru activele pieţelor emergente. Ne aşteptăm ca plăţile dobânzilor guvernamentale la venituri să crească până la mediana „BBB” până în 2027”, arată Fitch.

România are un scor de relevanță ESG de „5[+]” pentru stabilitate politică și drepturi, precum și pentru statul de drept, calitatea instituțională și de reglementare și controlul corupției. Scorurile reflectă ponderea ridicată a indicatorilor de guvernanță ai Băncii Mondiale în modelul de rating suveran al agenției.

Potrivit Fitch, România are un rang WBGI moderat, de 60%, care reflectă tranziții politice pașnice recente, un nivel moderat de participare la procesul politic, capacitate instituțională moderată, un stat de drept consolidat și un nivel moderat de corupție.