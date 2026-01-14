România s-a împrumutat masiv. Datoria externă a ajuns la 227,5 miliarde de euro
- Bianca Ion
- 14 ianuarie 2026, 19:41
Datoria externă totală a României a înregistrat o creștere semnificativă în primele 11 luni din 2025, majorându-se cu peste 24 de miliarde de euro și ajungând la un nivel de 227,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.
Cresc datoriile țării. România s-a împrumutat cu 24 miliarde euro în 2025
Conform băncii centrale, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. Din total, datoria externă pe termen lung a ajuns la 178,599 miliarde euro la 30 noiembrie 2025, reprezentând 78,5% din total, în creștere cu 14,2% față de 31 decembrie 2024.
În același timp, datoria externă pe termen scurt a înregistrat un nivel de 48,913 miliarde euro, respectiv 21,5% din totalul datoriei externe, marcând o creștere de 3,7% comparativ cu finalul anului 2024.
Deficitul de cont curent, în ușoară creștere
În intervalul ianuarie – noiembrie 2025, contul curent al balanței de plăți a consemnat un deficit de 27,140 miliarde euro, față de 26,060 miliarde euro în perioada similară din 2024.
În structură, balanța bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 260 milioane euro, balanța serviciilor a consemnat un excedent mai mare cu 11 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1,012 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a consemnat un excedent mai mic cu 339 milioane euro.
Șapte miliarde de euro, venite în România din investiții străine
Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 7,587 miliarde euro în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu 5,358 miliarde euro în aceeași perioadă a anului precedent. Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 5,023 miliarde euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 2,564 miliarde euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung s-a situat la 17% în perioada analizată, în scădere față de 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 6 luni la 30 noiembrie 2025, comparativ cu 5,7 luni la finalul anului anterior.
Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR, a fost de 103,5%, față de 103,6% la 31 decembrie 2024.
