România s-a împrumutat masiv. Datoria externă a ajuns la 227,5 miliarde de euro

Datoria externă totală a României a înregistrat o creștere semnificativă în primele 11 luni din 2025, majorându-se cu peste 24 de miliarde de euro și ajungând la un nivel de 227,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.

Conform băncii centrale, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. Din total, datoria externă pe termen lung a ajuns la 178,599 miliarde euro la 30 noiembrie 2025, reprezentând 78,5% din total, în creștere cu 14,2% față de 31 decembrie 2024.

În același timp, datoria externă pe termen scurt a înregistrat un nivel de 48,913 miliarde euro, respectiv 21,5% din totalul datoriei externe, marcând o creștere de 3,7% comparativ cu finalul anului 2024.

În intervalul ianuarie – noiembrie 2025, contul curent al balanței de plăți a consemnat un deficit de 27,140 miliarde euro, față de 26,060 miliarde euro în perioada similară din 2024.

În structură, balanța bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 260 milioane euro, balanța serviciilor a consemnat un excedent mai mare cu 11 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1,012 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a consemnat un excedent mai mic cu 339 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 7,587 miliarde euro în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu 5,358 miliarde euro în aceeași perioadă a anului precedent. Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 5,023 miliarde euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 2,564 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung s-a situat la 17% în perioada analizată, în scădere față de 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 6 luni la 30 noiembrie 2025, comparativ cu 5,7 luni la finalul anului anterior.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR, a fost de 103,5%, față de 103,6% la 31 decembrie 2024.