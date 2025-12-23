Social

Din 2026, punctul în ambulatoriu ajunge la 6,5 lei pentru prevenție și îngrijiri rapide

Din 2026, punctul în ambulatoriu ajunge la 6,5 lei pentru prevenție și îngrijiri rapide
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea punctului în ambulatoriu va crește la 6,5 lei, subliniind rolul esențial al ambulatoriului în prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. „”Sănătatea se construieşte prin decizii asumate, prin decizii echilibrate şi prin mǎsuri concrete pentru oameni! ” a scris Alexandru Rogobete, marţi seară, pe pagina sa de Facebook.

Majorarea punctului în ambulatoriu și rolul său în prevenție

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că valoarea punctului în ambulatoriu va crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. El a subliniat că ambulatoriul reprezintă structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale.

Rogobete a precizat că măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au generat economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Ministrul a afirmat că un ambulatoriu puternic previne aglomerarea spitalelor și ajută pacienții să primească îngrijiri înainte ca problemele să devină urgențe.

Investiții în sănătate după corectarea concediilor fictive

Ministrul Sănătății a afirmat că economiile obținute prin reducerea concediilor medicale fictive permit redirecționarea fondurilor către servicii medicale și îngrijirea pacienților. El a subliniat că nu este de acord ca resursele să fie folosite pentru plăți nejustificate.

Orașul subteran construit în secret pentru un război nuclear. Cum a funcționat proiectul Burlington din Marea Britanie
Orașul subteran construit în secret pentru un război nuclear. Cum a funcționat proiectul Burlington din Marea Britanie
Ordonanța-trenuleț, aprobată: Cotă unică de 1% pentru micro-întreprinderi, taxa pe stâlp eliminată și sprijin pentru persoanele vulnerabile
Ordonanța-trenuleț, aprobată: Cotă unică de 1% pentru micro-întreprinderi, taxa pe stâlp eliminată și sprijin pentru persoanele vulnerabile
Doctor

Sursă foto: Freepik

Rogobete a explicat că un sistem de sănătate eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului și nu prin amânarea măsurilor necesare. Ministrul Sănătății a explicat că investițiile directe în ambulatoriu vor contribui la îngrijirea promptă a pacienților.

Stabilitate pentru ambulatoriu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, deși inițial majorarea a fost prorogată, discuțiile ulterioare cu date bugetare clare au permis menținerea creșterii acesteia. Ministrul Sănătății a subliniat că un sistem eficient se construiește prin susținerea ambulatoriului, fără amânări.

Rogobete a explicat că majorarea punctului este acum stabilită, oferind ambulatoriului predictibilitate în funcționarea corectă. Măsura va permite planificarea și organizarea mai eficientă a serviciilor medicale.

