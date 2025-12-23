Din 2026, punctul în ambulatoriu ajunge la 6,5 lei pentru prevenție și îngrijiri rapide

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea punctului în ambulatoriu va crește la 6,5 lei, subliniind rolul esențial al ambulatoriului în prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. „”Sănătatea se construieşte prin decizii asumate, prin decizii echilibrate şi prin mǎsuri concrete pentru oameni! ” a scris Alexandru Rogobete, marţi seară, pe pagina sa de Facebook.

Rogobete a precizat că măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au generat economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Ministrul a afirmat că un ambulatoriu puternic previne aglomerarea spitalelor și ajută pacienții să primească îngrijiri înainte ca problemele să devină urgențe.

Ministrul Sănătății a afirmat că economiile obținute prin reducerea concediilor medicale fictive permit redirecționarea fondurilor către servicii medicale și îngrijirea pacienților. El a subliniat că nu este de acord ca resursele să fie folosite pentru plăți nejustificate.

Rogobete a explicat că un sistem de sănătate eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului și nu prin amânarea măsurilor necesare. Ministrul Sănătății a explicat că investițiile directe în ambulatoriu vor contribui la îngrijirea promptă a pacienților.

Rogobete a explicat că majorarea punctului este acum stabilită, oferind ambulatoriului predictibilitate în funcționarea corectă. Măsura va permite planificarea și organizarea mai eficientă a serviciilor medicale.