Politica

Rafila denunță subfinanțarea ambulatoriilor: Fără majorarea punctului, reforma în sănătate e imposibilă

Comentează știrea
Rafila denunță subfinanțarea ambulatoriilor: Fără majorarea punctului, reforma în sănătate e imposibilăAlexandru Rafila. Sursa foto: Ministerul Sănătății
Din cuprinsul articolului

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat marţi că proiectul Ordonanţei de urgenţă „Trenuleţ”, prezentat de Guvern, conţine o prevedere pe care o consideră inacceptabilă, respectiv amânarea cu un an a majorării punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate, subliniind că subiectul trebuie discutat atât la nivel guvernamental, cât şi în Parlament, unde actul normativ urmează să fie dezbătut.

 Rafila critică amânarea majorării pentru medicii din ambulatorii

Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a scris pe Facebook că proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de Guvern conţine o prevedere pe care o consideră inacceptabilă, deoarece amână cu un an aplicarea unei măsuri ce viza majorarea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El a precizat că se opune acestei prevederi atât din perspectivă profesională, cât şi în calitate de preşedinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.

Fostul ministru al Sănătăţii a mai arătat că medicii din ambulatoriile de specialitate reprezintă aproximativ 20% din totalul medicilor din România. Este vorba despre circa 10.000 de medici care activează în acest sector al sistemului de sănătate.

Subfinanţarea ambulatoriilor ar afecta reforma din sănătate

Deputatul PSD Alexandru Rafila a afirmat că medicii specialişti din ambulatorii sunt plătiţi la un nivel de aproximativ 60% din valoarea punctului acordat medicilor de familie, situaţie pe care o consideră incompatibilă cu obiectivul de reformă a serviciilor de sănătate. El a subliniat că reducerea presiunii financiare asupra spitalelor nu este posibilă fără dezvoltarea serviciilor ambulatorii.

De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 decembrie 2025. Cei doisprezece Crai de la Răsărit
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 decembrie 2025. Cei doisprezece Crai de la Răsărit
Cameră spital

Sursă foto: Freepik.com

Rafila a mai arătat că dezvoltarea ambulatoriilor nu poate avea loc în condiţiile menţinerii unei subfinanţări a acestui sector, pe care îl consideră esenţial atât pentru furnizarea serviciilor medicale curente, cât şi pentru cele preventive. Potrivit acestuia, finanţarea adecvată este necesară şi pentru susţinerea politicilor de prevenţie şi pentru menţinerea medicilor în sistemul de sănătate din România.

Rafila despre cum amânarea majorării blochează reforma în sănătate

Alexandru Rafila a declarat că schimbarea structurii serviciilor medicale, dezvoltarea serviciilor preventive şi menţinerea medicilor în ţară nu pot fi realizate fără aplicarea cadrului legal existent privind plata medicilor din ambulatorii. Potrivit acestuia, punctul ar trebui majorat cel puţin la 6,5 lei, faţă de 5 lei în prezent, urmând ca o nouă creştere să aibă loc ulterior.

Deputatul PSD a mai afirmat că prorogarea cu un an a acestei măsuri face imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate. El a precizat că subiectul trebuie discutat atât în cadrul Guvernului, cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în Parlament, unde ordonanţa urmează să ajungă, anunţând că nu va susţine o astfel de poziţie.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:20 - Criptomonedele globale, afectate de hackerii nord-coreeni sponsorizati de stat
21:12 - Rafila denunță subfinanțarea ambulatoriilor: Fără majorarea punctului, reforma în sănătate e imposibilă
20:51 - Cine i-a stat alături lui Cătălin Botezatu în cele mai dificile momente. Nici familia, nici vreo iubită!
20:37 - De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
20:27 - Colindători la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan a primit colaci și o pălărie tradițională
20:19 - STB deviază temporar autobuzele care circulă pe liniile de tramvai. Decizia, luată în urma prognozei meteo

HAI România!

Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Proiecte speciale