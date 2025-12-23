Rafila denunță subfinanțarea ambulatoriilor: Fără majorarea punctului, reforma în sănătate e imposibilă

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat marţi că proiectul Ordonanţei de urgenţă „Trenuleţ”, prezentat de Guvern, conţine o prevedere pe care o consideră inacceptabilă, respectiv amânarea cu un an a majorării punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate, subliniind că subiectul trebuie discutat atât la nivel guvernamental, cât şi în Parlament, unde actul normativ urmează să fie dezbătut.

Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a scris pe Facebook că proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de Guvern conţine o prevedere pe care o consideră inacceptabilă, deoarece amână cu un an aplicarea unei măsuri ce viza majorarea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El a precizat că se opune acestei prevederi atât din perspectivă profesională, cât şi în calitate de preşedinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.

Fostul ministru al Sănătăţii a mai arătat că medicii din ambulatoriile de specialitate reprezintă aproximativ 20% din totalul medicilor din România. Este vorba despre circa 10.000 de medici care activează în acest sector al sistemului de sănătate.

Deputatul PSD Alexandru Rafila a afirmat că medicii specialişti din ambulatorii sunt plătiţi la un nivel de aproximativ 60% din valoarea punctului acordat medicilor de familie, situaţie pe care o consideră incompatibilă cu obiectivul de reformă a serviciilor de sănătate. El a subliniat că reducerea presiunii financiare asupra spitalelor nu este posibilă fără dezvoltarea serviciilor ambulatorii.

Rafila a mai arătat că dezvoltarea ambulatoriilor nu poate avea loc în condiţiile menţinerii unei subfinanţări a acestui sector, pe care îl consideră esenţial atât pentru furnizarea serviciilor medicale curente, cât şi pentru cele preventive. Potrivit acestuia, finanţarea adecvată este necesară şi pentru susţinerea politicilor de prevenţie şi pentru menţinerea medicilor în sistemul de sănătate din România.

Alexandru Rafila a declarat că schimbarea structurii serviciilor medicale, dezvoltarea serviciilor preventive şi menţinerea medicilor în ţară nu pot fi realizate fără aplicarea cadrului legal existent privind plata medicilor din ambulatorii. Potrivit acestuia, punctul ar trebui majorat cel puţin la 6,5 lei, faţă de 5 lei în prezent, urmând ca o nouă creştere să aibă loc ulterior.

Deputatul PSD a mai afirmat că prorogarea cu un an a acestei măsuri face imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate. El a precizat că subiectul trebuie discutat atât în cadrul Guvernului, cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în Parlament, unde ordonanţa urmează să ajungă, anunţând că nu va susţine o astfel de poziţie.