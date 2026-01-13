O nouă decizie controversată pregătită de Guvernul Bolojan pentru pensionari: Trebuie să găsim variante cât se poate de corecte

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara,într-un interviu acordat TVR, că Guvernul analizează posibilitatea creșterii vârstei de pensionare pentru militari și polițiști. Măsura este luată în calcul în contextul presiunilor bugetare și al deficitului de personal din sistemele de ordine publică și apărare.

Șeful Executivului a subliniat că reducerea cheltuielilor publice nu poate fi realizată prin disponibilizări, ci prin ajustări graduale și predictibile ale regulilor de pensionare.

Ilie Bolojan a explicat că statul se confruntă cu un deficit de personal în structurile militare și de poliție, motiv pentru care concedierile nu reprezintă o soluție viabilă. În schimb, Executivul are în vedere prelungirea perioadei de activitate pentru anumite categorii de angajați.

„Controlul cheltuielilor nu îl faci prin reduceri de personal, pentru că este un deficit de personal, ci prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun-simț”, a declarat premierul. Acesta a adăugat că Guvernul nu își dorește declanșarea unor ieșiri masive la pensie, care ar putea afecta grav funcționarea instituțiilor.

Premierul a precizat că una dintre variantele analizate presupune aplicarea unor măsuri tranzitorii, similare celor discutate anterior în cazul magistraților. Potrivit acestuia, persoanele care îndeplinesc deja condițiile de pensionare ar urma să își păstreze drepturile actuale.

„Cei care astăzi au vârsta de pensionare și se pot pensiona li se aplică varianta tranzitorie. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie, pentru că nu ne ajută deloc. Nici pe ei, nici pe noi”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a insistat că o eventuală majorare a vârstei de pensionare trebuie să țină cont de natura muncii desfășurate. El a vorbit despre necesitatea unor soluții diferențiate, care să reflecte gradul de solicitare fizică și psihică al fiecărei funcții.

„Trebuie găsite variante cât se poate de corecte pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind formule de pensionare accelerată acolo unde se justifică”, a declarat premierul. Acesta a făcut distincția între activitățile administrative sau de pază statică și munca operativă, desfășurată în condiții de stres și efort intens.

Întrebat când ar putea fi implementate aceste schimbări, Ilie Bolojan a indicat că Executivul are în vedere un termen apropiat. Potrivit premierului, cu cât măsurile sunt adoptate mai rapid, cu atât efectele lor vor fi mai ușor de gestionat.

„Cu cât se fac mai repede, cu atât se fac mai bine. Cred că în acest an”, a declarat șeful Guvernului, subliniind că aceste decizii sunt legate de obiectivul mai larg de redresare economică.

Premierul a argumentat că menținerea mai multor persoane în câmpul muncii este esențială pentru funcționarea economiei românești. El a afirmat că fără o creștere a vârstei de pensionare, presiunea asupra bugetului și a sistemelor publice va deveni dificil de susținut.

„România, dacă vrea să se însănătoșească economic, trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală. Asta înseamnă să creștem vârsta de pensionare, că ne place sau nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcționa”, a declarat Ilie Bolojan.

În final, șeful Executivului a făcut referire la diferențele dintre regimurile de pensionare, comparând situația militarilor și polițiștilor cu cea a angajaților din mediul privat. El a susținut că aceste dezechilibre trebuie corectate.

„Gândiți-vă la cei care lucrează de dimineața până seara într-o hală, care merg pe frig în autobuze și lucrează până la 65 de ani. Gândiți-vă ce simt acești oameni când văd asemenea dezechilibre și nedreptăți. Trebuie să corectăm lucrurile. Nu mai este altă posibilitate”, a conchis premierul.