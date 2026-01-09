Politica

Bolojan anunță record istoric al investițiilor publice în 2025: 137,5 miliarde lei și 7,2% din PIB

Bolojan anunță record istoric al investițiilor publice în 2025: 137,5 miliarde lei și 7,2% din PIB
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat vineri că investițiile publice realizate în anul 2025 au atins nivelul de 137,5 miliarde lei, ceea ce echivalează cu 7,2% din produsul intern brut (PIB).

Potrivit premierului, aceasta nu este doar cea mai ridicată valoare din ultimii cinci ani, ci din întreaga istorie postdecembristă a României.

„Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României,” a spus Bolojan în declarațiile făcute vineri.

Fondurile europene au reprezentat peste jumătate din investiții

Bolojan a evidențiat rolul important al fondurilor europene în atingerea acestui record. Din totalul de 137,5 miliarde lei, 77,4 miliarde lei, adică 56%, provin din finanțări nerambursabile europene, a explicat premierul.

Structura investițiilor pe parcursul anului arată o evoluție progresivă. În prima jumătate a anului 2025, dintr-un total de 50,4 miliarde lei, fondurile europene au asigurat 18,8 miliarde lei. În ultimele șase luni ale anului, dintr-un total de 87,1 miliarde lei investiții, fondurile europene au însumat 58,6 miliarde lei.

Factori decizionali pentru recordul investițional

Președintele executiv al Guvernului a subliniat că rezultatul din 2025 nu este întâmplător, ci rezultatul unei gestionări riguroase a resurselor și a adoptării unor măsuri care au facilitat accesul la finanțările disponibile.

Ilie Bolojan a arătat că trei factori au fost esențiali:

Primul este utilizarea eficientă a fondurilor europene, prin proiecte bine pregătite și implementate.

Al doilea este programarea bugetară riguroasă, care a permis alocarea resurselor în mod coordonat pentru proiectele prioritare.

Al treilea este asigurarea resurselor financiare necesare și adoptarea unor reforme care au simplificat procedurile de accesare și gestionare a finanțărilor europene.

Mesaj de recunoștință pentru echipa guvernamentală și partenerii de implementare

Ilie Bolojan a evidențiat că această performanță este rezultatul unui „efort de echipă” și a mulțumit celor implicați în desfășurarea investițiilor publice.

„Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, a declarat premierul.

