Recesiunea aprinde disputele în Coaliție. Bolojan către Grindeanu: Când e bine ne înghesuim în poză, când e greu fugim

Recesiunea aprinde disputele în Coaliție. Bolojan către Grindeanu: Când e bine ne înghesuim în poză, când e greu fugimIlie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că toate măsurile adoptate de Guvern au fost rezultatul unor întâlniri și decizii asumate în cadrul Coaliției, după ce liderul PSD a reacționat la anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică.

„Toate deciziile care au fost luate au fost pe baza unor întâlniri şi a unor decizii de coaliţie, de comun acord. Deci eu înţeleg că, atunci când se întâmplă ceva bun, ne înghesuim cu toţii să fim în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate. Eu niciodată nu o să fug de asta”, a declarat premierul, referindu-se la mesajul transmis de președintele PSD, Sorin Grindeanu, după anunțul Institutului Național de Statistică privind evoluția economiei.

Ile Bolojan: Oamenii vor aprecia la final

Bolojan a mai spus că, în toate funcțiile publice deținute, a acționat în interesul cetățenilor, referinduse la mesajul lui Grindeanu, care a transmis „o guvernare, dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”.

„Întotdeauna, pe toate funcţiile pe care le-am deţinut, am guvernat pentru oameni. Dacă n-aş fi făcut asta, nu s-ar fi schimbat lucrurile în comunităţile unde am avut o răspundere, în Oradea şi în judeţul Bihor, şi nu m-ar fi votat oamenii. Dar oamenii vor aprecia la final, întotdeauna, dacă o guvernare este pentru oameni”, a spus premierul.

Programul de relansare, adoptat prin ordonanță

Premierul a precizat că programul de relansare economică face parte din pachetul de reforme administrative și că nu există blocaje în ceea ce privește adoptarea acestuia.

„Din toate punctele de vedere, s-a căzut de acord, deci n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. Cu cât se termină toate analizele, mai sunt anumite detalii de reglat, cu atât se poate adopta. Ar trebui ca cel mai târziu, în şedinţa de guvern de joi, să fie adoptat. Decizia este să-l adoptăm prin ordonanţă”, a subliniat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a explicat că adoptarea prin ordonanță va permite aplicarea imediată a măsurilor.

„Am încercat să corectăm aberaţia legată de pensiile speciale”

În declarațiile sale, premierul a făcut referire și la problema pensiilor speciale, afirmând că Executivul a încercat să corecteze situația în care magistrații se pensionează la 48-49 de ani cu pensii la nivelul ultimului salariu.

„Am încercat să corectăm aberaţia legată de pensiile speciale, în care magistraţii se pensionează la 48-49 de ani cu pensie cât ultimul salariu, de luni de zile, din vara anului trecut, trecem prin amânările pe care le vedem şi atunci sunt lucruri care depind de guvern, care nu sunt de răspundere”, a declarat premierul.

Grindeanu: Este o rușine pentru întreaga Coaliție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, precizând că și PSD are partea sa de vină: „Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”, a transmis liderul social-democraților, adăugând că vinovatul principal pentru situația economică este „încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale”.

