Grindeanu și Fifor, atac la Bolojan pe tema recesiunii tehnice

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă vineri că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, subliniind că și partidul său poartă o parte din responsabilitate. Liderul social-democrat susține însă că principala vină aparține premierului Ilie Bolojan.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă şi o ruşine pentru întreaga Coaliţie de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a scris, vineri, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Grindeanu recunoaște partea de responsabilitate a PSD în actuala guvernare:

El susține că social-democrații au încercat să limiteze măsuri precum majorarea TVA la 24%, înghețarea salariului minim sau eliminarea unor subvenții și plafonări. „În loc să ne luptăm cu populiştii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu nişte contabili ai suferinţei sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze. Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliţie dominată de dreapta”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD anunță că partidul va insista pe „MĂSURILE DE SOLIDARITATE de la buget, care conţin lucruri clare pentru pensionari, pentru mame, veterani şi pentru copiii cu dizabilităţi” și afirmă că „există un vinovat principal pentru direcţia greşită în care am fost împinşi. Încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale în locul dialogului real şi al soluţiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanţ la şase luni de mandat”.

„Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc şi să abandonăm modelul creşterii taxelor în neştire şi «fără excepţii»”, a mai transmis acesta, adăugând: „Înţelegeţi, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”.

La rândul său, deputatul PSD Mihai Fifor a susținut că situația reprezintă „efectul Ilie Bolojan asupra economiei din România”.

„Azi, INS confirmă două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului: România în recesiune tehnică. Zona explicațiilor tehnice se închide. România a intrat oficial în recesiune. Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei din România”, a scris Fifor.

Acesta a precizat că datele oficiale arată clar scăderile din T3 și T4 și că două trimestre consecutive de contracție reprezintă „definiția standard” a recesiunii tehnice.

Pentru a explica situația, Fifor a recurs la o comparație:

„Acum… imaginați-vă un pacient intrat într-o sală de operație pentru o intervenție chirurgicală absolut banală. În locul unei echipe de chirurgi, în sală apare cineva cu o bardă. Încruntat nefiresc, sigur pe el, nu ezită, aplică «tratamentul» cu convingerea că știe exact ce face. Taie, taie, taie… În timp ce loviturile continuă, aparatele încep să indice degradarea funcțiilor vitale. Apoi vine semnalul critic. Pacientul a intrat în stop”.

El a continuat: „Te întrebi dacă îl lași pe omul cu barda fără nicio pregătire medicală să continue sau dacă îl oprești și aduci în sală urgent medici capabili să salveze pacientul”.

Deputatul PSD a mai afirmat că „fiecare criză economică, ajunge, mai devreme sau mai târziu, să poarte semnătura celui aflat la butoane” și a susținut că „veniturile bugetare s-au comprimat, investițiile private intră în așteptare, consumul se prăbușește, companiile își reduc planurile de extindere, iar finanțarea tinde să se scumpească”.

În plus, Fifor a atras atenția că România nu are încă o lege a bugetului pentru 2026: „Pentru investitori, pentru administrație, pentru partenerii externi, acesta este semnalul suprem de incertitudine. Bugetul este instrumentul prin care un guvern își fixează prioritățile și oferă predictibilitate. Absența lui într-un moment de risc economic amplifică percepția de nesiguranță”.

Citând sondaje, acesta a menționat nivelul ridicat de neîncredere în premier și a concluzionat: „Partenerii externi citesc toate aceste date împreună, nu separat. Contracție economică, presiune socială, legitimitate fragilă, buget absent. Această combinație ridică imediat percepția de risc. Când încrederea internă se prăbușește, vulnerabilitatea strategică a României crește inevitabil. Iar această vulnerabilitate se traduce în costuri mai mari, decizii amânate și o capacitate redusă a statului de a-și proiecta stabilitatea și credibilitatea”.