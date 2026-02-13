România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025

La sfârșitul anului 2025, economia României a intrat oficial în recesiune tehnică. Datele arată că, în trimestrul al patrulea, Produsul Intern Brut a consemnat o scădere reală de 1,9% față de trimestrul anterior. Este a doua contracție consecutivă a economiei, după ce și în trimestrul al treilea PIB-ul s-a diminuat cu 0,2% comparativ cu perioada aprilie–iunie 2025.

Recesiunea tehnică apare atunci când PIB-ul unei țări scade timp de două trimestre consecutive față de trimestrul anterior. Un trimestru reprezintă o perioadă de trei luni din anul calendaristic, împărțit astfel: T1 (ianuarie–martie), T2 (aprilie–iunie), T3 (iulie–septembrie) și T4 (octombrie–decembrie). Practic, fiecare trimestru înseamnă o pătrime din an.

De exemplu, dacă economia ar înregistra scăderi în T2 și T3, am avea două trimestre consecutive de contracție, ceea ce ar îndeplini condiția tehnică pentru recesiune. Important de subliniat este că această definiție se bazează strict pe evoluția PIB-ului, fără a lua în calcul în mod direct alți indicatori economici.

În România, PIB-ul a înregistrat deja o scădere de 0,2% în trimestrul al treilea. Dacă datele pentru trimestrul al patrulea vor arăta o nouă contracție, chiar și una modestă, economia va intra oficial în recesiune tehnică.

Deși termenii sunt adesea folosiți interschimbabil în spațiul public, recesiunea tehnică nu este identică cu recesiunea economică în sens larg. Economiștii folosesc definiții mai complexe atunci când evaluează starea reală a economiei.

În Statele Unite, Biroul Național de Cercetare Economică (NBER) consideră că o recesiune este o scădere semnificativă și extinsă a activității economice, care durează mai multe luni și este vizibilă în PIB real, venituri, ocuparea forței de muncă, producție industrială și vânzări. Comitetul care stabilește oficial perioadele de recesiune pune accent în special pe doi indicatori lunari: venitul personal al populației și nivelul ocupării forței de muncă.

Pe lângă aceștia, sunt luați în calcul și indicatori legați de producția industrială și de volumul vânzărilor angro și cu amănuntul.

În Europa, Rețeaua pentru Ciclurile Economice din Zona Euro (EABCN), formată din economiști ai marilor bănci centrale, definește recesiunea drept o perioadă de declin semnificativ al activității economice. Specialiștii subliniază că, deși majoritatea recesiunilor coincid cu două sau mai multe trimestre de scădere a PIB-ului, acest criteriu nu este suficient de unul singur. Ei folosesc o gamă largă de indicatori, în special date despre piața muncii, și analizează și profunzimea declinului.

Dincolo de definiții, ceea ce contează este impactul asupra vieții de zi cu zi. O eventuală intrare în recesiune tehnică ar influența comportamentul consumatorilor aproape imediat.

În condițiile în care inflația s-a apropiat de 10%, iar indicele câștigului salarial real a coborât la 94,9% într-o lună recentă, puterea de cumpărare a populației este deja sub presiune. Chiar dacă salariile nominale mai cresc, ele nu mai țin pasul cu scumpirile.

Rezultatul este o prudență accentuată. Oamenii încep să amâne achizițiile importante – electrocasnice, mobilier, mașini – și să reducă cheltuielile considerate neesențiale. Faptul că, în decembrie, lună tradițional asociată cu un vârf al consumului, cheltuielile au scăzut cu aproape 3% este un semnal neobișnuit și îngrijorător pentru o economie bazată în mare parte pe consum intern.

Pentru o țară precum România, unde creșterea economică din ultimii ani a fost alimentată în mod structural de consum, o astfel de frână reprezintă un risc major.

Companiile resimt rapid schimbările din comportamentul populației. Scăderea comenzilor noi, care au înregistrat un minus de 12,6% într-o lună recentă, sugerează o reducere a cererii. În paralel, costurile mai ridicate ale creditelor descurajează investițiile.

Într-un astfel de climat, firmele își pun în așteptare planurile de extindere, amână proiectele și devin mai prudente în privința angajărilor. Această „înghețare” a deciziilor poate avea efecte în lanț asupra întregii economii.

Băncile, la rândul lor, devin mai selective. Creditarea în lei pentru companii a scăzut cu 6,4% într-o lună de final de an, ceea ce indică o reducere a finanțării pentru investiții productive. În schimb, populația continuă să se împrumute, dar într-un ritm mai temperat decât anterior.

Această combinație – firme prudente și creditare în scădere – reduce „combustibilul” necesar pentru o relansare rapidă.

Datele din ultimele luni conturează un tablou complex, dar predominant negativ. Comerțul cu amănuntul indică o răcire evidentă a consumului spre finalul anului 2025. Pentru o economie dependentă de cheltuielile gospodăriilor, această evoluție este esențială.

Datele salariale arată o imagine tipică unei economii care încetinește: majorări nominale există, însă câștigurile reale sunt erodate de inflație. Mai mult, sectorul public, care în trecut a susținut consumul în perioade dificile, a devenit de această dată un factor de frânare, pe fondul ajustărilor bugetare.

Industria transmite, la rândul ei, semnale de slăbiciune. Producția evoluează ezitant, iar comenzile noi confirmă răcirea cererii. În construcții, situația este mixtă: deși pe ansamblu anual domeniul rămâne unul dintre puținele cu creșteri solide, dinamica lunară arată o pierdere rapidă de ritm. Piața imobiliară a încetinit vizibil, cu scăderi mai accentuate în București și Ilfov, motoarele tradiționale ale tranzacțiilor. Finalul de an a adus o frânare puternică a vânzărilor.

În același timp, balanța comercială arată o reducere a deficitului. Însă această ajustare nu este neapărat rezultatul unei revigorări a producției interne, ci mai degrabă consecința colapsului cererii interne. Importurile scad pentru că populația și firmele consumă mai puțin, inclusiv pe fondul diminuării unor venituri care anterior alimentau cheltuielile. Piața muncii nu confirmă deocamdată o recesiune profundă. Rata șomajului rămâne relativ scăzută și stabilă, deși numărul persoanelor fără loc de muncă este mai mare decât în urmă cu un an. Acest decalaj sugerează că efectele încetinirii s-ar putea manifesta cu întârziere.

România a mai trecut prin episoade de recesiune tehnică în perioada 2008–2010, dar și ulterior, în 2012 și 2014. În astfel de situații, este posibil ca economia să încheie anul cu o ușoară creștere per total, chiar dacă pe parcurs au existat trimestre consecutive de scădere. Și alte economii europene, inclusiv Germania, au traversat în ultimii ani episoade de recesiune tehnică fără a intra neapărat într-o criză profundă.

Totul depinde de durata și intensitatea declinului. Dacă scăderea este superficială și de scurtă durată, economia poate reveni relativ rapid. Dacă însă contracția se adâncește și afectează puternic ocuparea forței de muncă și veniturile populației, impactul poate fi mult mai dureros.

În prezent, investitorii și analiștii așteaptă datele oficiale ale Institutului Național de Statistică pentru a vedea dacă România va confirma al doilea trimestru consecutiv de scădere. Până atunci, majoritatea indicatorilor sugerează că economia se află la limită.

Intrarea în recesiune tehnică nu este, în sine, o sentință definitivă, dar este un semnal clar că modelul de creștere bazat aproape exclusiv pe consum și pe expansiune rapidă a creditului și-a atins limitele. Următoarele luni vor arăta dacă România reușește să transforme această încetinire într-o ajustare controlată sau dacă va intra într-o perioadă mai dificilă din punct de vedere economic.