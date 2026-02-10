Politica

Dăncilă acuză Guvernul: Toate măsurile sunt împotriva cetățenilor

Dan Andronic și Viorica Dăncilă au comentat în emisiunea Contrapunct situația economică a României, subliniind un impact profund asupra cetățenilor și firmelor românești. Jurnalistul și fostul premier au atras atenția asupra datoriilor masive, creșterii impozitelor și vulnerabilității economice.

Dăncilă a explicat că politicile guvernamentale au afectat direct puterea de cumpărare a populației și mediul de afaceri.

„Pe politică internă vedem că toate măsurile sunt împotriva cetățenilor și sunt măsuri care ne duc în gard din punct de vedere economic. Vedem că nu este nicio măsură luată pentru redresarea economiei. Sunt doar măsuri de sancționare a cetățenilor.

Domnul prim-ministru spune că sunt pentru reducerea deficitului, dar eu cred că îl accentuează și pe de altă parte toate aceste măsuri ne vulnerabilizează din punct de vedere economic. Scade consumul în produsul intern, pentru că este clar că puterea de cumpărare este foarte, foarte mică.”

„Au dublat datoria României”

Dăncilă a oferit cifre concrete pentru a-și susține punctul de vedere, comparând guvernările și arătând creșterea datoriei publice.

„Când am plecat de la guvernare, datoria publică a României era de 373 de miliarde de lei. Datoria publică de la 37% din PIB la 34% din PIB. Acum e 1100 de miliarde de lei. Deci în șase ani au dublat economia, au dublat datoria României cât în 30 de ani. Unde s-au dus acești bani? Pentru că nu vedem nici asumare, nici transparență.”

Discuția s-a concentrat și pe mediul privat, unde măsurile guvernamentale au provocat falimente și pierderea locurilor de muncă.

„Creșterea dividendelor, creșterea prețului la utilități, aceste presiuni puse pe mediul privat românesc, pentru că antreprenorii sunt în general, micii antreprenori sunt români. Toate acestea au dus la închiderea 100.000 de firme. Gândiți că această presiune pusă pe ei și faptul că își închid va conduce la creșterea șomajului?”

Dăncilă a criticat Guvernul

De asemenea, Dăncilă a criticat modul în care statul gestionează împrumuturile și deficitul.

„Noi plătim dobândă de la dobândă. Uitați-vă ce se întâmplă și spune cei care ne ascultă pot să își dea seama din punct de vedere procedural dacă deciziile sunt bune sau nu. Păi în momentul în care tu distruge antreprenoriatul românesc, care este motorul economic al țării, tot ce faci este să creezi dezechilibre și instabilitate.”

1 comentarii

  1. petre spune:
    10 februarie 2026 la 21:16

    Mai, femeie! Lasa-ne! Te-am rabdat destul!

HAI România!

