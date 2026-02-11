Social

România are cea mai mare rată a șomajului din Europa de Este. Cum explică Petrișor Peiu fenomenul  

Comentează știrea
România are cea mai mare rată a șomajului din Europa de Este. Cum explică Petrișor Peiu fenomenul  Interviu de angajare. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat, în timpul ultimului episod al podcastului „HAI LIVE! cu Turcescu”, că România are cea mai mare rată a șomajului din Europa de Este. „Azi avem cel mai mare șomaj din Europa de Este”, a spus acesta.

Rata șomajului, ridicată în România

Întrebat de jurnalistul Robert Turcescu cum se explică nivelul ridicat al șomajului din România, senatorul AUR a afirmat că rata de participare a populației adulte la piața muncii este foarte scăzută.

„Păi se explică prin două chestiuni. Pe de-o parte, rata de participare a populației românești adulte la piața muncii este foarte scăzută. Nu sunt în piața muncii. Fie sunt patroni, fie muncesc la negru, fie stau la ei în gospodărie. Noi avem, de exemplu, 1.200.000 de tineri într-o categorie care se numește NEET: Not in Education, Employment, or Training. Adică nu lucrează, nu sunt la școală, nu fac studii de perfecționare”, a explicat acesta.

O altă cauză care stă la baza șomajului

Potrivit senatorului AUR, „unul din patru tineri din România nu lucrează și nu e la școală sau în vreun curs de formare profesională”. „Populația din zonele rurale sărace, oamenii stau acasă și fac munci pe lângă gospodărie, așa numită gospodărie de subzistență. Numai că acolo nu ai salariu, nu ai niște venituri excepționale”, a mai spus acesta.

Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță
Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță
Temu suspendă vânzările internaționale în Turcia: Sfârșitul epocii importurilor ieftine sau repoziționare?
Temu suspendă vânzările internaționale în Turcia: Sfârșitul epocii importurilor ieftine sau repoziționare?

De asemenea, o altă cauză subliniată de Petrișor Peiu este faptul că, pe măsură ce salariile cresc în România, angajatorii caută persoane cu un nivel mai ridicat de pregătire, iar țara înregistrează dificultăți și la acest capitol.

„Un alt fenomen este că pe măsură ce cresc salariile în România, angajatorii vor să angajeze oameni cu pregătire și noi stăm foarte prost și la capitolul ăsta. Adică avem foarte puțin sau cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare și avem cea mai mică pondere a celor care au calificări”, a explicat invitatul.

Petrișor Peiu: Suntem într-o situație paradoxală

Senatorul AUR susține că România se află într-o situație paradoxală, în care șomajul este ridicat, deși există locuri de muncă disponibile.

„Suntem în situația asta paradoxală în care șomajul e mare, ar fi locuri de muncă, dar avem nevoie de ingineri, de o anumită formație. Nu-i avem. Avem nevoie de cei care să lucreze în zona IT, comunicații. Nu avem nevoie, de exemplu, de foarte mulți oameni care fac meserii unde piața e plină”, a mai spus acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:37 - Decizie definitivă în cazul Potra. Mercenarul rămâne în arest. Fiul și nepotul, în arest la domiciliu
22:29 - Comisia Europeană a luat act de decizia CCR privind pensiile magistraților și analizează suspendarea fondurilor
22:22 - Cinci țări europene oferă stimulente financiare pentru cei care se mută în ele
22:10 - Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță
22:02 - Volodimir Zelenski a anunțat când și în de condiții vor fi organizate alegeri în Ucraina
21:55 - Nuțu Cămătaru a primit o veste bună de la CAB, iar procesul de reabilitare este aproape complet

HAI România!

Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Proiecte speciale