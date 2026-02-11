România are cea mai mare rată a șomajului din Europa de Este. Cum explică Petrișor Peiu fenomenul  

Senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat, în timpul ultimului episod al podcastului „HAI LIVE! cu Turcescu”, că România are cea mai mare rată a șomajului din Europa de Este. „Azi avem cel mai mare șomaj din Europa de Este”, a spus acesta.

Întrebat de jurnalistul Robert Turcescu cum se explică nivelul ridicat al șomajului din România, senatorul AUR a afirmat că rata de participare a populației adulte la piața muncii este foarte scăzută.

„Păi se explică prin două chestiuni. Pe de-o parte, rata de participare a populației românești adulte la piața muncii este foarte scăzută. Nu sunt în piața muncii. Fie sunt patroni, fie muncesc la negru, fie stau la ei în gospodărie. Noi avem, de exemplu, 1.200.000 de tineri într-o categorie care se numește NEET: Not in Education, Employment, or Training. Adică nu lucrează, nu sunt la școală, nu fac studii de perfecționare”, a explicat acesta.

Potrivit senatorului AUR, „unul din patru tineri din România nu lucrează și nu e la școală sau în vreun curs de formare profesională”. „Populația din zonele rurale sărace, oamenii stau acasă și fac munci pe lângă gospodărie, așa numită gospodărie de subzistență. Numai că acolo nu ai salariu, nu ai niște venituri excepționale”, a mai spus acesta.

De asemenea, o altă cauză subliniată de Petrișor Peiu este faptul că, pe măsură ce salariile cresc în România, angajatorii caută persoane cu un nivel mai ridicat de pregătire, iar țara înregistrează dificultăți și la acest capitol.

„Un alt fenomen este că pe măsură ce cresc salariile în România, angajatorii vor să angajeze oameni cu pregătire și noi stăm foarte prost și la capitolul ăsta. Adică avem foarte puțin sau cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare și avem cea mai mică pondere a celor care au calificări”, a explicat invitatul.

Senatorul AUR susține că România se află într-o situație paradoxală, în care șomajul este ridicat, deși există locuri de muncă disponibile.

„Suntem în situația asta paradoxală în care șomajul e mare, ar fi locuri de muncă, dar avem nevoie de ingineri, de o anumită formație. Nu-i avem. Avem nevoie de cei care să lucreze în zona IT, comunicații. Nu avem nevoie, de exemplu, de foarte mulți oameni care fac meserii unde piața e plină”, a mai spus acesta.