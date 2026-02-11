Petrișor Peiu, despre economia României: Suntem într-un paradox care durează de peste cinci ani

Un nou episod al podcastului „HAI LIVE! cu Turcescu” aduce o analiză a situației economice din România. Senatorul AUR Petrișor Peiu, alături de Robert Turcescu și Liviu Mihaiu, afirmă că țara intră oficial în recesiune și că se confruntă cu o perioadă de stagflație periculoasă.

Senatorul AUR a declarat că datele care indică deteriorarea economiei nu reprezintă o surpriză. În opinia sa, aceste cifre confirmă un proces aflat deja în desfășurare.

„Informații despre starea economiei naționale și despre situația financiară a statului apar în fiecare zi. Vineri vom afla că suntem oficial în recesiune. Adică am fi deja după două trimestre în care avem contracție economică. Trimestru 3, respectiv trimestru 4 din 2024 și așa cum simțim lucrurile și acest trimestru va fi tot de contracție”, a spus Petrișor Peiu.

Invitatul a arătat că efectele nu se văd doar în statistici, ci sunt deja resimțite de populație și de mediul de afaceri. El a menționat că perspectiva actuală nu indică o redresare rapidă.

În podcast, Petrișor Peiu a vorbit despre ceea ce a numit un paradox economic care durează de peste cinci ani. El a susținut că această situație persistă, chiar dacă statisticile oficiale arată o evoluție pozitivă la nivel macroeconomic.

„România trăiește de să zic așa, de vreo 5-6 ani, un paradox foarte mare pe care oamenii îl simt, oamenii și antreprenorii. Și acest paradox simplu explicat este următorul. Deși parcursul economiei României este absolut fulminant în Uniunea Europeană începând cu 2007, acest lucru nu se reflectă nici în bunăstarea populației, nici în bunăstarea capitalului național, în prosperitatea capitalului național. Adică noi avem tot timpul niște statistici extraordinare în creștere, dar, la nivel macroeconomic, dar nu vedem o sănătate financiară anuală”, a explicat acesta.

În podcastul „HAI LIVE! cu Turcescu”, discuția a continuat cu o analiză a fenomenelor economice recente. Petrișor Peiu a afirmat că acestea sunt extrem de periculoase pentru o economie de tip capitalist. El a explicat că îmbinarea dintre contracția economică și inflația ridicată scade puterea de cumpărare și descurajează investițiile.

„Acum am intrat într-un fenomen care este extrem de periculos pentru o economie de tip capitalist. Sau mă rog, cvasi-capitalism. Nu mai avem capitalism în Europa. Asta e drama Europei. Noi suntem în stagflație, adică o combinație de stagnare-recesiune cu inflație foarte mare, la care a început să se adauge din vara anului trecut creșterea șomajului. Deci azi avem cel mai mare șomaj din Europa de Est”, a mai spus acesta.