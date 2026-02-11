Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte AUR: Mai bine cedăm teritorii decât să intrăm într-un război

Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte AUR și unul dintre finanțatorii partidului, a declarat într-un podcast că România nu ar avea nevoie de înarmare și că, în eventualitatea unui conflict pe care nu îl poate câștiga, ar fi preferabilă cedarea temporară de teritorii în locul unui război. Afirmațiile sale vin în contrast cu discursul naționalist și mobilizator promovat de partid în campaniile electorale recente.

Îndepărtat din structura de conducere a formațiunii de liderul AUR, George Simion, Lulea a abordat teme de politică externă și securitate în cadrul podcastului Agora, moderat de Oana Eftimie. Întrebat dacă țara noastră ar trebui să își consolideze capacitatea militară, Marius Lulea a susținut că ideea înarmării este greșită și că omenirea ar trebui să depășească logica conflictelor armate.

„Acesta este motivul pentru care eu cred că orice lucru care stimulează continuarea războiului nu este util. Este trist că am ajuns, ca civilizație umană, în secolul XXI, să mai discutăm despre conflicte, despre incapacitatea noastră de a rezolva prin dialog și pe cale diplomatică probleme atât de, cum să spunem, care n-ar trebui să fie atât de complexe”, a declarat Lulea.

Deși la granița României se desfășoară un conflict care a provocat pierderi masive de vieți omenești, fostul prim-vicepreședinte AUR a afirmat că statul român nu are motive să investească suplimentar în apărare și că alternativa unui compromis teritorial ar fi preferabilă unui război de durată.

„Ați spus despre programul de înarmare. România nu are nevoie de bani pentru înarmare, nu avem niciun motiv să ne înarmăm, nu avem niciun motiv să ajungem într-un conflict. Uneori este mai bine să cedezi temporar decât să intri într-un război pe care nu îl poți câștiga sau care se poate întinde pe termen foarte lung, pentru că distrugerile materiale și umane, care apar într-un război atât de crunt cum este cel din Ucraina, nu se pot reface nici în câteva generații”, a completat acesta.

Într-un articol de opinie publicat în 2013 în Adevărul, acesta susținea că Rusia ar fi dus, încă din 1859, o politică de subminare a statului român și de „încercare de distrugere a identităţii comune române a cetăţenilor acestuia”.

Lulea, care în 2016 a publicat cartea „De ce nu iubim Rusia”, afirma atunci că românii ar fi fost tratați „ca pe niște slugi” și descria anexarea Basarabiei drept o „crimă a Rusiei împotriva poporului român”. Totodată, el saluta aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană și caracteriza Rusia drept un „monstru din Est” care „permanent a dat să ne înghită”.

Cu toate acestea, în prezent, spune că ar prefera cedarea unor teritorii în locul unui conflict armat.

Poziția exprimată de Lulea este în contradicție și cu mesajele utilizate de AUR în campania pentru alegerile locale și europarlamentare din iunie 2024. În acea perioadă, partidul a apelat la imagini și simboluri istorice, printre care figura lui Vlad Țepeș, prezentată într-un registru mobilizator și combativ.

„Să aveți curaj, n-o să vă iert dacă veți înceta să luptați pentru libertate, pentru familie, pentru neamul nostru, pentru viitor. N-o să vă iert dacă veți crede, chiar și pentru o clipă, că puteți fi învinși. Sunteți urmașii mei, sunteți biruitori! Fruntea sus!”, transmitea bărbatul costumat în Vlad Țepeș în campania AUR.

Potrivit unei analize publicate de Scena9, în campania electorală AUR a ales să promoveze figuri istorice cunoscute pentru lupta împotriva „invadatorilor” și „străinilor de neam”, punând accent pe rezistență și apărarea identității.