Germania investește sute de milioane de euro în drone de atac. Livrările vor începe în 2027

Germania vrea să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro (638 de milioane de dolari) de la startup-urile locale Helsing și Stark Defence, ca parte a programului de reînarmare lansat după invazia Rusiei în Ucraina. Achiziția vizează muniții de tip „loitering” – drone capabile să survoleze o zonă înainte de a lovi ținta – și este inclusă într-un acord-cadru mai amplu, estimat la 4,3 miliarde de euro, anunță Reuters.

Potrivit documentelor consultate de sursa citată, contractele ar urma să fie aprobate, cel mai probabil, de comisia pentru buget a camerei inferioare a Parlamentului german. Informația a fost publicată inițial de revista Spiegel.

Primele drone sunt destinate sprijinirii Brigăzii 45 Tancuri a Germaniei, unitate desfășurată în Lituania, în cadrul eforturilor de consolidare a flancului estic al NATO.

Conform documentației analizate, acordurile cu Helsing și Stark Defence vor avea o durată de șapte ani, iar prima tranșă de drone ar urma să fie livrată la începutul anului 2027.

Modelul HX-2, dezvoltat de Helsing, și drona Virtus, produsă de Stark, au obținut rezultate favorabile în testele desfășurate în ultimele luni. În schimb, Rheinmetall nu ar fi reușit să prezinte un demonstrator funcțional, potrivit surselor citate. Guvernul german intenționează să aloce în total 900 de milioane de euro pentru astfel de muniții, ceea ce ar putea deschide calea unui contract separat pentru Rheinmetall, estimat la aproximativ 300 de milioane de euro.

Rheinmetall și Stark au refuzat să ofere comentarii, iar Helsing nu a transmis imediat un punct de vedere.

Achiziția de drone de atac se înscrie în strategia Germaniei de întărire a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În ultimul an, aeronave și drone rusești au încălcat de mai multe ori spațiul aerian al NATO, sporind tensiunile în regiune.

Bundeswehr a testat munițiile de tip loitering într-un centru de instruire pentru luptă în luna decembrie, iar ulterior a anunțat, printr-un comunicat, că noile sisteme vor fi trimise brigăzii din Lituania în 2027. Ministerul Apărării de la Berlin a evitat să comenteze detaliile contractelor.

„This is the cradle of future combat operations for the German Armed Forces, namely multi-domain operations”, a declarat cel mai înalt general al Bundeswehr, Carsten Breuer, făcând referire la exercițiile militare.

Competiția pentru dezvoltarea unei noi generații de arme autonome este tot mai intensă, în contextul în care dronele s-au dovedit decisive în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Atât Helsing, cât și Stark au testat sisteme pe frontul ucrainean, unde condițiile de luptă și interferențele electronice pot influența performanța echipamentelor.

Potrivit Bloomberg, care citează o prezentare militară germană, Ucraina ar fi amânat comenzi suplimentare pentru dronele HX-2 produse de Helsing, după ce acestea au întâmpinat dificultăți în testele din prima linie. Compania a respins informația și a susținut că există interes din partea mai multor unități ucrainene.