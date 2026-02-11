Cum răspunde Europa după tensiunile cu principalul aliat, SUA. Uniunea europeană a apărării și o forță militară independentă

Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze autonomia militară și să construiască un cadru instituțional comun pentru apărare, a declarat marți comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un discurs susținut în Parlamentul European. Oficialul european a subliniat că actualul context geopolitic obligă statele membre să coopereze mai strâns în domeniul securității și al producției de armament.

Declarațiile vin într-un moment în care războiul din Ucraina și tensiunile internaționale au readus în prim-plan tema independenței militare europene și a capacității continentului de a-și asigura singur apărarea.

Comisarul european a afirmat că responsabilitatea pentru securitatea continentului trebuie să fie susținută de o structură comună la nivel european.

„Responsabilitatea europeană pentru apărare cere un cadru instituțional pentru cooperarea noastră. O uniune europeană a apărării”, a spus Kubilius într-un discurs susținut în Parlamentul European, potrivit Reuters.

Oficialul a explicat că această cooperare ar trebui să depășească nivelul actual al parteneriatelor și să includă mecanisme comune de planificare militară, investiții coordonate și dezvoltarea unei industrii europene de apărare mai puternice.

Tema unei uniuni europene a apărării a fost discutată în mod repetat în ultimii ani, însă războiul din Ucraina și incertitudinile privind securitatea globală au accelerat dezbaterea politică la nivelul instituțiilor europene.

Andrius Kubilius a declarat că Europa trebuie să dezvolte capabilități militare proprii pentru a reduce dependența de sprijinul strategic oferit de Statele Unite.

„UE ar trebui să prioritizeze înlocuirea capabilităților strategice de sprijin ale SUA, precum informațiile spațiale și realimentarea în zbor, cu capacități europene”, a spus comisarul european.

Aceste capabilități sunt considerate esențiale pentru operațiunile militare moderne, iar dezvoltarea lor ar necesita investiții semnificative în tehnologie, infrastructură militară și cooperare industrială între statele membre.

Discuția despre autonomia strategică a Europei a devenit mai intensă în ultimii ani, pe fondul preocupărilor legate de securitatea regională și de rolul NATO în apărarea continentului.

Comisarul european pentru Apărare a anunțat că va începe în perioada următoare o serie de consultări cu guvernele statelor membre și cu industria europeană de apărare.

Potrivit lui Kubilius, obiectivul acestor discuții este accelerarea producției și livrării de rachete către Ucraina, dar și refacerea stocurilor militare ale statelor europene.

Creșterea producției de armament a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană după ce numeroase state au trimis echipamente militare Ucrainei, reducându-și propriile rezerve de muniție și armament.

Industria europeană de apărare a început deja să își extindă capacitățile de producție, însă oficialii europeni avertizează că ritmul trebuie accelerat pentru a răspunde cererii crescute.

La începutul anului, Andrius Kubilius a menționat și posibilitatea creării unei forțe militare europene permanente, care ar putea contribui la consolidarea securității continentului.

Ideea unei armate europene nu este nouă, însă până în prezent nu a existat un consens politic suficient pentru implementarea unui astfel de proiect. Statele membre au preferat să își coordoneze eforturile prin NATO și prin mecanisme de cooperare militară la nivel european.

Totuși, evoluțiile din ultimii ani au determinat liderii europeni să analizeze mai atent posibilitatea unei integrări mai profunde în domeniul apărării.

Propunerile comisarului european pentru Apărare vin într-un moment în care securitatea Europei este influențată de conflictele regionale, de competiția globală pentru tehnologie militară și de schimbările din arhitectura geopolitică internațională.

Discuțiile despre o uniune europeană a apărării și despre dezvoltarea unei forțe militare comune reflectă preocupările tot mai mari ale liderilor europeni privind capacitatea continentului de a răspunde rapid la crize de securitate.

În perioada următoare, consultările anunțate de Andrius Kubilius cu guvernele și industria de apărare ar putea contura direcțiile concrete ale politicii europene de securitate și apărare, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își redefinească rolul strategic la nivel global.