Comisarul Andrius Kubilius propune o forță militară a UE care să înlocuiască trupele americane

Țările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staționate în Europa, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit AFP.

Fostul prim-ministru lituanian a menționat ideea unei „forțe militare europene permanente de 100.000 de oameni” ca o opțiune pentru consolidarea securității continentului.

„Cum vom înlocui forța americană de 100.000 de soldați, care constituie coloana vertebrală a forțelor armate din Europa?”, a întrebat Kubilius într-un discurs susținut în Suedia.

Declarațiile comisarului vin pe fondul temerilor liderilor NATO generate de afirmațiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, care au ridicat semne de întrebare asupra fiabilității alianței transatlantice.

Îngrijorările legate de poziția lui Donald Trump față de Europa au determinat unele state membre să își intensifice eforturile de consolidare a armatei naționale în fața amenințării ruse.

Deși ideea unei armate europene nu este nouă, până acum guvernele au fost reticente să cedeze controlul asupra forțelor lor armate. În același timp, Washingtonul a îndemnat aliații europeni să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate, sugerând redistribuirea trupelor staționate în Europa pentru a se concentra asupra Chinei.

„În acest context, nu trebuie să evităm cele mai urgente întrebări privind capacitatea noastră instituțională de apărare”, a afirmat Kubilius.

Comisarul european a susținut, de asemenea, crearea unui „Consiliu European de Securitate”, destinat să reunească marile puteri ale continentului, inclusiv eventual Regatul Unit, pentru a accelera procesul decizional în materie de apărare.

„Consiliul de Securitate European ar putea fi compus din membri permanenți cheie și alți membri rotativi”, a explicat Kubilius. „Ar fi în total 10-12 membri, care ar avea sarcina de a discuta subiecte esențiale în materie de apărare”.

Potrivit comisarului, prioritatea acestui organism ar fi intervenția pentru a modifica dinamica conflictului din Ucraina și pentru a evita o eventuală înfrângere a Kievului.

„Trebuie să avem un răspuns clar: cum intenționează UE să schimbe acest scenariu?”, a întrebat Kubilius. „De aceea avem nevoie acum de un Consiliu de Securitate european”.