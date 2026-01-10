Summitul de la Davos. Zelenski și Trump se pregătesc să semneze un acord economic istoric pentru reconstrucția Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească la Forumul Economic Mondial de la Davos, între 19 și 23 ianuarie, pentru a finaliza un acord de importanță majoră privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, estimat la 800 de miliarde de dolari pe parcursul a zece ani, potrivit The Telegraph.

Potrivit sursei citate, liderii vor folosi cadrul Forumului Economic Mondial pentru a formaliza ceea ce a fost descris drept un „plan de prosperitate”, precum și un cadru separat pentru garanții de securitate postbelice.

Oficiali occidentali citați de The Telegraph au declarat că acordul de prosperitate vizează atragerea a până la 800 de miliarde de dolari în următorul deceniu. Planul ar urma să includă o combinație de investiții private, împrumuturi și granturi pentru refacerea infrastructurii și revitalizarea economiei Ucrainei.

Conform raportului, fundamentul acordului a fost pus de un acord anterior dintre SUA și Ucraina privind mineralele critice, semnat anul trecut, care a oferit investitorilor americani acces preferențial la viitoare proiecte miniere. Noul acord se așteaptă să extindă acest model și la alte sectoare, cu accent pe proiectele care ar putea fi atractive pentru administrația Trump.

Oficialii ucraineni citați de The Telegraph afirmă că acordul este structurat pentru „a sprijini redresarea economică, restaurarea locurilor de muncă și readucerea vieții în Ucraina”.

Inițial, Zelenski intenționa să viziteze Washingtonul pentru a încheia atât acordul economic, cât și un pact bilateral de securitate. Conform The Telegraph, partenerii europeni din așa-numita „coaliție a celor dispuși” au recomandat Davos ca un cadru mai neutru pentru negocieri.

Aceeași coaliție, implicată și în discuții mai ample privind încetarea focului, a îndemnat Kievul să nu se grăbească în semnarea acordurilor finale, considerând că alinierea actuală a SUA la pozițiile europene oferă termeni favorabili pentru Ucraina. Cu toate acestea, atât discuțiile economice, cât și cele de securitate par a fi aproape finalizate.

Într-o postare pe rețelele sociale din 8 ianuarie, președintele Zelenski a declarat că acordul bilateral privind securitatea postbelică „este practic pregătit pentru finalizare la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite”.

Trimisul special al lui Trump pentru pace, Steve Witkoff, a fost implicat direct în redactarea acordului. După o întâlnire recentă a coaliției la Paris, Witkoff a confirmat participarea firmei de investiții americane BlackRock în inițiativă.

Deși detaliile acordului pentru reconstrucție nu au fost făcute publice, oficialii ucraineni se bazează pe implicarea activă a SUA, în special sub conducerea lui Trump, pentru a întări angajamentul Washingtonului privind furnizarea de garanții solide de securitate.

Anterior, Bloomberg a scris că președintele Zelenski discută și un posibil acord de liber schimb cu tarif zero cu Statele Unite, ca parte a planului de recuperare postbelică.

El a descris această propunere ca un avantaj strategic pentru atragerea investițiilor și ca o formă suplimentară de securitate economică, menționând că detaliile finale vor fi discutate direct cu președintele Trump.