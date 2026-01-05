Danemarca anunță că NATO se dizolvă dacă SUA ocupă Groenlanda

O declarație fără precedent venită de la Copenhaga ridică miza geopolitică a tensiunilor din Arctica. Premierul danez Mette Frederiksen avertizează că o eventuală acțiune militară a Statelor Unite împotriva Groenlandei ar însemna, practic, sfârșitul NATO și al arhitecturii de securitate construite în Europa după Al Doilea Război Mondial.

Declarația vine pe fondul intensificării discursului președintelui american Donald Trump, care vorbește tot mai des despre necesitatea strategică a Groenlandei și nu mai exclude public utilizarea forței sau a presiunii economice pentru preluarea controlului asupra teritoriului.

Într-un interviu acordat presei daneze, Mette Frederiksen a spus clar că afirmațiile liderului de la Washington nu pot fi considerate simple exerciții retorice. Potrivit premierului danez, atunci când președintele SUA vorbește despre Groenlanda, intențiile trebuie luate în serios, indiferent cât de improbabile par.

Ea a subliniat că un atac militar al unei țări NATO asupra altei țări membre ar reprezenta o ruptură fundamentală a tratatului de alianță. Într-un asemenea scenariu, susține Frederiksen, nu doar Danemarca ar fi pusă în pericol, ci însăși ideea de securitate colectivă ar deveni nulă.

Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză, ocupă o poziție-cheie în Arctica. Zona este bogată în minerale rare, are un rol esențial în monitorizarea militară a emisferei nordice și devine tot mai importantă pe măsură ce topirea ghețarilor deschide noi rute maritime.

Donald Trump a calificat în repetate rânduri Groenlanda drept o „necesitate pentru securitatea națională” a Statelor Unite, afirmând că Washingtonul nu își poate permite să lase controlul strategic al regiunii în mâinile altor puteri. În declarații recente, el a evitat să ofere detalii concrete, dar a sugerat că discuțiile decisive ar urma să aibă loc „în câteva săptămâni”.

Escaladarea discursului american vine la scurt timp după operațiunea militară a SUA din Venezuela, unde forțele americane l-au capturat pe liderul de la Caracas. Acțiunea rapidă și unilaterală a stârnit îngrijorări în capitalele europene, unde oficialii se tem că Washingtonul ar putea aplica aceeași logică de forță și în alte regiuni considerate strategice.

În acest context, ideea unei presiuni directe asupra Groenlandei nu mai este percepută ca o simplă ipoteză, ci ca un scenariu de risc real, cu implicații majore pentru stabilitatea euro-atlantică.

Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, iar Danemarca este membru cu drepturi depline al NATO. Orice intervenție militară americană ar echivala, juridic și politic, cu un atac între aliați.

Premierul danez a explicat că o asemenea situație ar paraliza mecanismele de apărare colectivă și ar distruge încrederea care stă la baza alianței. Mai mult, ar crea un precedent periculos: dacă cea mai puternică țară NATO își poate impune voința militar asupra unui aliat, atunci tratatul își pierde orice valoare practică.