Serviciile secrete din Estonia avertizează că reînarmarea Rusiei continuă în paralel cu războiul din Ucraina

Rusia nu ar intenționa să lanseze un atac militar împotriva vreunui stat membru NATO nici în cursul acestui an, nici în 2027, însă își intensifică în mod accelerat refacerea forțelor armate. Concluzia apare într-un raport recent al serviciului de informații externe al Estoniei, citat de agenția Reuters, document care analizează evoluțiile militare și strategice ale Moscovei în contextul conflictului din Ucraina și al creșterii investițiilor europene în apărare.

Potrivit raportului, Federația Rusă își extinde rapid capacitatea de producție de muniție, într-un ritm care depășește necesarul imediat al războiului din Ucraina. Această evoluție permite Moscovei nu doar să susțină operațiunile militare aflate în desfășurare, ci și să constituie stocuri pentru eventuale conflicte viitoare.

Documentul subliniază că această accelerare a producției reprezintă un indicator al planificării strategice pe termen mediu și lung a autorităților ruse.

Directorul serviciului de informații externe al Estoniei, Kaupo Rosin, a declarat că actualele evoluții din Europa sunt atent monitorizate de conducerea rusă.

„Europa trebuie să investească în apărare și securitate internă, astfel încât în viitor Rusia să ajungă la concluzia că nu are nicio șansă împotriva statelor NATO. Vedem că liderii ruși sunt îngrijorați de reînarmarea Europei, ei văd că Europa ar putea fi capabilă să desfășoare acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani”, a afirmat Rosin.

Raportul sugerează că această percepție influențează atât discursul public, cât și deciziile strategice ale Moscovei.

Analiza serviciului estonian arată că Rusia nu își schimbă evaluarea fundamentală asupra rolului Alianței Nord-Atlantice și al Statelor Unite.

Moscova continuă să considere Statele Unite principalul său adversar global, în timp ce NATO rămâne un element central al arhitecturii de securitate occidentale pe care Rusia încearcă să o contracareze.

Raportul menționează că, în relația cu Washingtonul, autoritățile ruse adoptă o strategie care simulează deschiderea către cooperare, cu scopul de a obține ridicarea sancțiunilor impuse de administrația americană.

Conform documentului, „Obiectivele Rusiei rămân neschimbate: aceasta urmărește să marginalizeze Statele Unite și NATO și să remodeleze arhitectura de securitate a Europei conform viziunii Moscovei”.

Această abordare este descrisă ca fiind una constantă, indiferent de schimbările de context politic sau militar, și se reflectă atât în politica externă, cât și în investițiile continue în sectorul de apărare.

Raportul analizează și relația dintre Rusia și China, subliniind că Beijingul vede Moscova ca pe un aliat util în eforturile de diminuare a influenței Occidentului la nivel global.

Totodată, Rusia este considerată o sursă strategică de energie pentru China, în special în eventualitatea unui conflict legat de Taiwan.

Această cooperare este prezentată ca un element important în echilibrul geopolitic actual, cu implicații asupra securității europene și internaționale.