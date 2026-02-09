Lavrov: Nu vom ataca Europa, dar vom riposta dacă va fi nevoie

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat recent că Rusia nu are intenția de a ataca Europa, dar este pregătită să reacționeze militar în cazul unei agresiuni, potrivit TASS. Declarațiile sale au fost făcute în contextul tensiunilor dintre Moscova și statele europene, pe fondul conflictului prelungit din Ucraina și al sancțiunilor impuse de Occident.

Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”.

Declarația ministrului vine după ce, la sfârșitul anului 2025, președintele Vladimir Putin a spus, în cadrul unei conferințe de presă, că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul ar fi implicat indirect prin sprijinul acordat naționaliștilor ucraineni.

El a reiterat că Rusia nu urmărește un conflict direct cu statele europene și că scopul operațiunilor militare ruse din Ucraina nu vizează frontul european.

Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că, dacă Europa ar decide să lanseze acțiuni militare împotriva Rusiei, Moscova este pregătită să răspundă imediat și decisiv. Potrivit lui Putin, orice agresiune din partea țărilor europene ar fi întâmpinată cu o reacție „pe scară largă”, utilizând toate resursele militare disponibile, conform doctrinelor strategice ruse.

Ceilalți lideri au interpretat aceste declarații ca un mesaj de descurajare pentru statele occidentale, dar și ca o reafirmare a poziției Rusiei de a nu iniția conflicte externe. În același timp, oficialii de la Moscova au subliniat că orice intervenție europeană va fi tratată ca o amenințare directă la securitatea națională și va determina o ripostă imediată.

Aceste comentarii vin într-un moment de tensiune crescută în relațiile Rusia–Europa, pe fondul discuțiilor legate de extinderea alianțelor militare și de livrările de armament către Ucraina, ceea ce menține situația geopolitică la un nivel de alertă ridicat.

Oficialii ruși au subliniat că, deși nu există intenții agresive împotriva Europei, răspunsul militar al Moscovei ar fi prompt și complet în cazul unei provocări directe.