Odesa, lovită de un atac masiv cu drone. Explozii și victime raportate și la Kiev

Rusia a lansat, în noaptea de duminică spre luni, o nouă serie de atacuri aeriene asupra Ucrainei, folosind drone și rachete, potrivit Kyiv Independent. Printre orașele vizate s-au numărat Odesa și Kievul, unde au fost raportate explozii și avarii la infrastructura civilă.

În sudul țării, orașul-port Odesa a fost ținta unui atac masiv cu drone, declanșat în jurul miezului nopții. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra apropierii mai multor aparate de zbor fără pilot, iar locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească. Martorii au relatat că, pe parcursul alertei aeriene, s-au auzit explozii repetate în diferite zone ale orașului.

Șeful administrației militare din Odesa, Serhii Lisak, a anunțat că atacul a provocat pagube semnificative în zone rezidențiale. Potrivit acestuia, acoperișul unui bloc de locuințe a fost cuprins de flăcări, iar o conductă de gaze a fost avariată, ceea ce a amplificat riscul pentru populația civilă. De asemenea, mai multe autoturisme parcate în oraș au fost distruse de incendii izbucnite în urma loviturilor.

Autoritățile locale au confirmat că cel puțin o persoană și-a pierdut viața în urma atacului cu drone asupra Odesei. Echipele de intervenție au fost mobilizate pe parcursul nopții pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor, în timp ce situația de securitate a rămas tensionată.

În paralel, capitala Kiev a fost vizată de un posibil atac cu rachete balistice. Jurnaliști ai publicației The Kyiv Independent, aflați la fața locului, au semnalat explozii în oraș în cursul serii, în jurul orei locale 21:00. Primele alerte privind o amenințare cu rachete au fost emise cu câteva ore mai devreme.

Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat incidentul și a precizat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru interceptarea rachetelor. Oficialii municipali au cerut populației să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene.

În urma atacului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă mai devreme decât era programat în cel puțin un district al capitalei. La scurt timp după ora 21:30, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat ridicarea avertismentelor privind rachetele balistice.

Până la această oră, autoritățile nu au oferit detalii clare despre eventualele ținte lovite în Kiev și nici despre amploarea pagubelor produse, investigațiile fiind în desfășurare.