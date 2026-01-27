International

Orașul Odesa, atacat cu zeci de drone rusești. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte zeci rănite 

Orașul Odesa, atacat cu zeci de drone rusești. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte zeci rănite
Un atac masiv cu drone rusești asupra orașului Odesa, din sudul Ucrainei, a afectat mai multe blocuri de locuințe și clădiri universitare. Potrivit oficialilor, cel puțin trei persoane au fost ucise, alte zeci au fost rănite, iar un număr necunoscut de oameni a rămas prins sub dărâmături. „Un atac brutal cu drone asupra Odessei. Rușii au lansat peste 50 de drone asupra orașului, având ca țintă principală infrastructura energetică și obiectivele civile”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe X.

Roiul de drone lansat asupra orașului

Atacul a început în jurul orei 2:20 dimineața, când Rusia a trimis peste 50 de drone asupra orașului Odesa. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a transmis că zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate, alături de o grădiniță și o biserică. Inițial, autoritățile au raportat 23 de persoane rănite, însă numărul a fost revizuit ulterior.

Postul Suspilne a relatat că numărul răniților a ajuns la 35, citând-o pe directoarea de sănătate publică, Olena Kolodenko. În primele ore de după atac, echipele de intervenție au lucrat pentru a salva persoane prinse sub dărâmături.

„Lucrătorii de urgență au scos 14 persoane, printre care un copil. Se știe, cu titlu provizoriu, că ar putea fi încă persoane blocate sub dărâmături”, a declarat Oleh Kiper.

Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
România finanțează cu 1,7 milioane de euro primul Inventar Forestier Național al Republicii Moldova

Pagube majore și victime confirmate

Primarul orașului Odesa, Serhiy Lysak, a scris pe Telegram, câteva ore mai târziu, pe 27 ianuarie, că echipele de intervenție au recuperat prima victimă decedată în urma atacului, după mai multe ore de săpături. Până la ora 15:00, numărul persoanelor găsite fără viață sub dărâmături a crescut la trei, iar operațiunile de căutare au continuat.

Distrugerile au afectat și infrastructura energetică. Furnizorul de energie DTEK a transmis că mai multe instalații au fost lovite: „Distrugerea este colosală, iar lucrările de reparații vor necesita timp suplimentar pentru a readuce echipamentele în stare de funcționare”.

Zonele cele mai afectate din Odesa

Lysak a precizat, într-o postare separată pe Telegram, că atacul cu drone a afectat 43 de clădiri și 122 de apartamente din cartierul Prymorskiy din Odesa, zona centrală situată lângă Marea Neagră, care include o mare parte din portul orașului. Alte trei clădiri au fost avariate în cartierul Perespylsky, unde se află restul principalelor porturi.

La nivel național, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că 165 de drone rusești au fost detectate în spațiul aerian, cu 24 de atacuri confirmate în 14 locații diferite și nouă cazuri de resturi de drone căzute peste clădiri.

