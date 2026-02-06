International

Orașul Belgorod, lovit din nou de atacuri din Ucraina

Orașul Belgorod, lovit din nou de atacuri din UcrainaBelgorod. Sursa foto: Platforma X
Orașul rus Belgorod, aflat în apropierea graniței cu Ucraina, a fost vizat de bombardamente nocturne care au provocat „daune grave” infrastructurii civile, a anunțat guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, într-un mesaj video difuzat pe platforma Telegram.

Orașul Belgorod, din nou vizat de atacuri

Atacul a avut loc în cursul nopții, iar amploarea pagubelor i-a determinat pe oficialii locali să convoace de urgență o ședință operativă. Gladkov a anunțat că administrația orașului lucrează la un plan de acțiune pentru gestionarea situației, evaluarea distrugerilor și acordarea de sprijin populației afectate.

Belgorod, Rusia

Belgorod, Rusia. Sursa foto: x.com

Videoclipul publicat de guvernator a fost filmat în condiții de vizibilitate redusă, ceea ce a subliniat caracterul de urgență al momentului.

„Din păcate, nu pot să vă urez bună seara”, a declarat Gladkov la începutul mesajului său, adoptând un ton sobru. Acesta a susținut că orașul Belgorod ar fi fost lovit de forțele ucrainene, subliniind că localitatea nu ar adăposti obiective militare.

Cum să eviți țepele la angajare și ce trebuie să știi despre perioada se probă. Patronii riscă amenzi usturătoare
Un apropiat al lui Potra a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa

Pagubele sunt mari

Potrivit afirmațiilor sale, bombardamentele ar fi afectat clădiri civile și infrastructura urbană, fără a oferi însă detalii exacte privind numărul victimelor sau natura completă a distrugerilor.

Rachetele ar fi lovit mai multe zone din oraș, iar în urma atacului s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în anumite cartiere. Belgorod se află la aproximativ 40 de kilometri de frontiera cu Ucraina, ceea ce îl face vulnerabil la atacuri transfrontaliere.

razboi ucraina

Sursă: Yuriy Chaban | Dreamstime.com

Rusia acuză Kievul

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, regiunea Belgorod a fost în mod repetat ținta unor atacuri atribuite forțelor ucrainene. De-a lungul timpului, autoritățile ruse au raportat lovituri asupra localităților de frontieră, acuzând Kievul de atacuri deliberate asupra zonelor civile.

La rândul său, Ucraina a evitat, de regulă, să comenteze direct astfel de incidente sau a susținut că acțiunile sale vizează exclusiv obiective militare implicate în agresiunea rusă. Ucrainenii au transmis că Rusia continuă să atace zone în care sunt civili.

Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

