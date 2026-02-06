Orașul Belgorod, lovit din nou de atacuri din Ucraina

Orașul rus Belgorod, aflat în apropierea graniței cu Ucraina, a fost vizat de bombardamente nocturne care au provocat „daune grave” infrastructurii civile, a anunțat guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, într-un mesaj video difuzat pe platforma Telegram.

Atacul a avut loc în cursul nopții, iar amploarea pagubelor i-a determinat pe oficialii locali să convoace de urgență o ședință operativă. Gladkov a anunțat că administrația orașului lucrează la un plan de acțiune pentru gestionarea situației, evaluarea distrugerilor și acordarea de sprijin populației afectate.

Videoclipul publicat de guvernator a fost filmat în condiții de vizibilitate redusă, ceea ce a subliniat caracterul de urgență al momentului.

„Din păcate, nu pot să vă urez bună seara”, a declarat Gladkov la începutul mesajului său, adoptând un ton sobru. Acesta a susținut că orașul Belgorod ar fi fost lovit de forțele ucrainene, subliniind că localitatea nu ar adăposti obiective militare.

Potrivit afirmațiilor sale, bombardamentele ar fi afectat clădiri civile și infrastructura urbană, fără a oferi însă detalii exacte privind numărul victimelor sau natura completă a distrugerilor.

Rachetele ar fi lovit mai multe zone din oraș, iar în urma atacului s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în anumite cartiere. Belgorod se află la aproximativ 40 de kilometri de frontiera cu Ucraina, ceea ce îl face vulnerabil la atacuri transfrontaliere.

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, regiunea Belgorod a fost în mod repetat ținta unor atacuri atribuite forțelor ucrainene. De-a lungul timpului, autoritățile ruse au raportat lovituri asupra localităților de frontieră, acuzând Kievul de atacuri deliberate asupra zonelor civile.

La rândul său, Ucraina a evitat, de regulă, să comenteze direct astfel de incidente sau a susținut că acțiunile sale vizează exclusiv obiective militare implicate în agresiunea rusă. Ucrainenii au transmis că Rusia continuă să atace zone în care sunt civili.