Într-o ediție recentă a emisiunii Hai LIVE cu Turcescu, Robert Turcescu și fostul ministru Adrian Severin au dezbătut efectele fenomenului denumit „userizarea” asupra politicii interne și externe a României. Turcescu a deschis discuția subliniind legătura dintre politica internă și cea externă.

„Pentru a avea o politică externă bună, e o vorbă veche, trebuie să ai o politică internă foarte bună, așa că nu merg una fără alta”, a spus Turcescu. Severin a introdus conceptul de „userizare” ca o influență externă asupra deciziilor guvernamentale românești.

Potrivit lui Severin, această „userizare” nu este legată exclusiv de un partid, ci reprezintă o influență internațională exercitată asupra structurilor politice românești. Fenomenul transformă partidul USR într-o „coloană a cincea”, influențând atât PNL, cât și PSD, și, mai amplu, percepția internațională a României.

„Cum se poate că un partid de trei lulele, aparent, așa cum rezultă el din sondaje și din rezultatele electorale, domină în acest moment țara și nu numai că o domină de natura țării, de alura țării, de identitatea României, de la identitatea guvernului se ajunge la o identitate a României care se exprimă așa cum se exprimă în lume?”

Severin a mai avertizat asupra unui efect globalist și neobolșevic al acestui fenomen. „Aceasta guvernare pe care o vedem este o guvernare de mântuire a României, respectiv de desfințare a statului român… grupare nu este decât expresia sau brațul lung sau brațul înarmat sau, cum vreți să spuneți, mandatarul unei puteri străine cu interese străine.”

Turcescu a subliniat că efectele acestei situații se reflectă și în comunicarea publică. „Sub un titlu de 2 lei de analfabet funcțional, se vorbește despre un volum apărut – Istoria Orbilor. România în războiul 1940-45… și ne spun că România, de fapt, a fost mai rea în acel război decât ne putem închipui.”

Analiza emisiunii a relevat cum influențele externe, combinate cu o politică internă fragmentată, creează un peisaj în care deciziile majore, inclusiv cele de politică externă, nu mai sunt determinate de actorii tradiționali ai statului român, ci sunt dictate de „ordinul primit din afară”, după cum menționează Severin.