Exclusiv. Adrian Severin, despre prezența lui Trump la Davos: Sunt curios cum va arăta întâlnirea dintre un anti-globalist și „pensionarii” de la Davos

Luni, 19 ianuarie, a început Forumul Economic Mondial de la Davos. Este deja un tradițional punct de întâlnire al liderilor politici, al oamenilor de afaceri și al experților în economie din întreaga lume.

De-a lungul decadelor, forumul a fost perceput ca un spațiu de decizie influent, dar și ca o scenă pentru elitele globale. Fostul ministru de Externe al României, Adrian Severin, în cadrul unui interviu acordat pentru Evenimentul Zilei, explică cum „la Davos se strâng acum elite aflate în defensivă, elite supuse unei mari presiuni mondiale, unei presiuni globale, și care, sigur, nu vor să părăsească pur și simplu scena”.

Adrian Severin a vorbit și despre ce mai reprezintă astăzi forumul, dacă este un spațiu de decizie sau doar un simbol pentru elita globală. În acest sens, el a subliniat tensiunea dintre tradiție și schimbare. „Sunt curios cum va arăta întâlnirea dintre un anti-globalist, un antidavosian, cum este Donald Trump, bun sau rău, nu contează, dar în orice caz antidavosian, și, ca să spunem așa, ‘pensionarii’ de la Davos, participanții tradiționali ai acestui forum”.

Astfel, fostul ministru de Externe ține să facă distincția între globalizare și globalism. „Globalismul se bazează pe niște realități obiective. Globalizarea ca fenomen obiectiv este reală. Și bănuiesc că aceia care au transformat fenomenul natural al globalizării într-o ideologie și din ideologie într-o strategie politică antinațională, antipopulară și, până la urmă, antidemocratică vor încerca să profite de confuzia dintre globalizare și globalism pentru a mai salva ceva din teoriile lor sau, cel puțin, pentru a prelungi discuția”, remarcă diplomatul.

Cu toate acestea, fostul ministru se arată sceptic cu privire la impactul real al ediției din acest an. „Dar, dincolo de asta, nu cred că Davosul din acest an va avea o relevanță majoră”, remarcă el.

Temele discutate la Forumul Economic de la Davos au evoluat de-a lungul timpului, iar Adrian Severin crede acum că standardele participanților s-au schimbat. „Încă de la începuturi, la Davos se adunau totuși niște oameni foarte inteligenți. Puteau fi spirite malefice, puteau avea obiective criticabile, dar nu le puteai contesta inteligența și erudiția”, a spus fostul oficial.

În contrast, edițiile recente par să aducă participanți mai puțin remarcabili, în viziunea lui Adrian Severin care este de părere că „acum se vor aduna, în mare parte, niște submediocri. Din acest punct de vedere, orice temă ar aborda nu cred că va aduce o îmbogățire intelectuală”.

Potrivit fostului diplomat, agenda forumului va menține probabil un accent asupra globalismului, însă fără o influență semnificativă. „Probabil vor încerca să mai mențină o lampă de veghe asupra globalismului, dar nimic mai mult decât atât. Nu cred că în acest moment pot relansa ideologia globalistă și politica aferentă ei. Nu e nici contextul potrivit și nu sunt nici oamenii care să o poată face”, a mai punctat el în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

Adrian Severin conchide prin faptul că Forumul Economic de la Davos rămâne un „simbol al întâlnirilor elitei mondiale, însă impactul său concret asupra politicii globale pare să fie din ce în ce mai limitat”.