Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant

Apar noi detalii despre scandalul iscat în jurul Alianței pentru Unirea Românilor. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a oferit detalii despre întâlnirea dintre George Simion și James E. Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA, și a clarificat acuzațiile privind influențarea deciziilor americane în privința programului Visa Waiver.

James E. Trainor a venit în România însoțit de Dragoș Sprânceană și, pe 3 mai 2025, înainte de turul I al alegerilor prezidențiale, a participat la întâlniri organizate de omul de afaceri cu lideri politici ai coaliției de guvernare, printre care premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu, și Crin Antonescu, candidat al coaliției.

„Trainor a venit în România însoțit de Dragoș Sprânceană . El a avut pe 3 mai 2025 ( sâmbătă înainte de turul I al alegerilor prezidențiale) întâlnirile pe care i le programase Sprânceană, adică cu Ciolacu (atunci premier) și cu Crin Antonescu , candidatul coaliției de guvernare. Spre seară, probabil realizând ca ar fi penibil sa întocmească un raport fără sa discute si cu opoziția, Dragoș Sprânceană cere brusc o întrevedere cu George Simion”, a scris el pe Facebook.

Peiu susține că a insistat atunci ca întâlnirea să nu aibă loc, însă George Simion nu a ținut cont de acest aspect.

„Îmi aduc aminte ca am insistat ca întâlnirea sa nu aibă loc, pentru că era cel puțin nepoliticos sa ceri o întâlnire cu liderul opoziției cu o jumătate de ora înainte. Dar George Simion a acceptat sa îl întâlnească pe Trainor și, având în vedere ora înaintată (se făcuse 22,30) l-a invitat pe acesta la masă la un restaurant, unde se afla cu alți doi conservatori americani”, a adăugat Peiu.

Pe Facebook, acesta a publicat și o imagine din timpul discuțiilor.

„După cum se vede din fotografia făcută atunci, pe masă era doar apă”, a continuat Peiu, după acuzațiile potrivit cărora George Simion ar fi fost sub influența alcoolului.

Întâlnirea s-a încheiat în jurul orei 0:14, moment în care Dragoș Sprânceană i-ar fi trimis lui Peiu un mesaj.

„Meeting was good. Historical day tomorrow. Go vote”, ar fi fost cuvintele adresate acestuia.

Senatorul a respins acuzațiile potrivit cărora George Simion ar fi influențat decizia SUA de a scoate România din programul Visa Waiver.

„SUA au decis să excludă România din programul Visa Waiver pe 25 martie 2025, iar George Simion s-a aflat în Statele Unite pe 17–18 aprilie 2025. Indiferent cu cine ar fi vorbit, greu de crezut că putea influența o decizie luată cu trei săptămâni înainte”, a explicat liderul senatorilor AUR.