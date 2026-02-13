Pachetul economic 2026. Facilități și garanții pentru afaceri românești

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat miercuri pachetul de relansare economică, care combină măsuri fiscale aplicabile din 2026 cu scheme de sprijin dedicate investițiilor strategice, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și sectoarelor unde România înregistrează deficite majore de balanță comercială.

Unul dintre instrumentele-cheie, a spus Nazare, este deja disponibil: garanția de portofoliu pentru IMM-uri și microîntreprinderi: Cu un plafon de 8 miliarde de lei și convenții semnate cu zece bănci comerciale, mecanismul va sprijini peste 25.000 de beneficiari în perioada 2026–2027. Este un instrument care este deja în piață și va avea un efect foarte important pe zona de IMM”.

Pachetul este organizat pe două axe principale, a explicat ministrul. „Prima se referă la măsuri fiscale menite să lase mai mulți bani în economie și să stimuleze investițiile. A doua include scheme de susținere dedicate companiilor din domenii considerate strategice. Nu vorbim despre susținere generalizată, pentru orice investiție. Ne concentrăm pe sectoarele unde România are deficite mari de balanță comercială și unde importurile depășesc exporturile”, a precizat Nazare.

Printre domeniile vizate se numără industria prelucrătoare, sectorul farmaceutic, procesarea resurselor, tehnologiile noi, cercetarea-dezvoltarea, IMM-urile și industria de apărare.

O noutate este introducerea unei scheme dedicate investițiilor de peste un miliard de lei, aproximativ 200 de milioane de euro: „România nu a avut până acum un instrument flexibil pentru atragerea marilor investitori internaționali. Acum putem răspunde rapid și adaptat fiecărui proiect major de investiții”.

Un alt pilon al pachetului vizează valorificarea resurselor minerale și a materialelor critice, precum cuprul și grafitul, pentru crearea de lanțuri de valoare în România, în conformitate cu politicile Comisiei Europene.

Totodată, a fost lansată o schemă pentru cercetare-dezvoltare și sectorul tech, menită să sprijine start-up-urile cu potențial ridicat provenite din acceleratoare și universități și să le ajute să se scaleze spre piața de business.

Industria națională de apărare beneficiază de o schemă dedicată, finanțată din fonduri europene, cu un buget de 200 de milioane de euro și proiecte eligibile începând de la 10 milioane de euro. De asemene, este disponibilă o garanție de stat de 500 de milioane pentru IMM-uri, destinată proiectelor cu valori între 7 și 50 de milioane de lei, inclusiv un buget de 100 de milioane de euro pentru investițiile realizate de românii din diaspora.

Componenta fiscală a pachetului include:

-posibilitatea combinării amortizării accelerate cu facilitățile pentru profitul reinvestit, începând cu 2026;

-creșterea plafonului pentru TVA la încasare de la 4,5 milioane de lei la 5 milioane, urmând să fie majorat ulterior la 5,5 milioane;

-introducerea unei super-deduceri de 65% pentru echipamente;

-simplificări pentru regimul microîntreprinderilor, inclusiv reguli mai flexibile privind angajații, concediile medicale și vânzarea de imobilizări;

-reintroducerea bonificației de 3% pentru persoanele juridice, extinsă în premieră și la persoanele fizice care depun declarația unică;

-declarația unică va fi precompletată și disponibilă electronic.

Pachetul prevede stimulente pentru piața de capital: super-deducere de 50% pentru companiile care se listează la bursă și un stimulent de 400 de euro pentru angajații care investesc pe piața de capital.

De asemenea, Exim Bank va avea un rol extins în susținerea internaționalizării companiilor românești, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei și al extinderii în Europa Centrală și de Est.

Potrivit ministrului Finanțelor, hotărârile de guvern care stabilesc criteriile pentru fiecare schemă vor fi publicate la aproximativ trei luni după aprobarea pachetului, urmate de lansarea apelurilor de proiecte, cel mai probabil în trimestrele III și IV din acest an.

„Este foarte important să avem proiecte depuse și aprobate în 2026. Rata de multiplicare a acestor investiții este de trei-patru ori mai mare, pentru că lângă banii statului vin foarte mulți bani privați”, a mai spus Alexandru Nazare, la un post TV.