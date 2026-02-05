Ministrul Finanțelor a anunțat planul de relansare economică. Investițiile sunt o prioritate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi un pachet complex de măsuri pentru relansarea economică a României, menit să sprijine companiile și să stimuleze investițiile strategice, potrivit Ministerului Finanțelor.

Oficialul a explicat că planul combină politici fiscale cu reorganizarea instrumentelor de susținere financiară pentru firme, mutând accentul de pe consumul populației spre investiții durabile.

„Am prezentat astăzi, în ședința de guvern, cadrul normativ care reglementează măsurile pentru relansarea economică și creșterea competitivității. Textul va fi publicat în curând pe site-ul Ministerului Finanțelor”, a declarat Nazare, precizând că programul este rezultatul colaborării cu mediul de afaceri și cu partidele politice.

El a subliniat că rezultatele fiscale bune din 2025, cu un deficit cash de 7,6%, oferă spațiul necesar pentru implementarea acestor măsuri.

Programul include atât facilități fiscale, cât și ajustări ale schemelor de sprijin pentru firme, vizând în special microîntreprinderile și IMM-urile. În decembrie 2025, microîntreprinderile au beneficiat de o cotă unică de 1%, iar prin Banca de Investiții și Dezvoltare s-au pus la dispoziție peste 6 miliarde de lei pentru garanții de portofoliu.

Pentru marile companii, taxa pe cifra de afaceri a fost redusă de la 1% la 0,5% pentru anul 2026, pentru a le oferi flexibilitate financiară în vederea investițiilor.

„Prin acest plan, ne propunem să mutăm atenția de la consum la investiții, de la cantitatea de proiecte la calitatea lor, și să concentrăm resursele pe domenii strategice pentru România. Totodată, modernizăm instrumentele de sprijin pentru companii, cu metode noi de finanțare, pentru a crește competitivitatea și atractivitatea investițiilor interne și externe”, a adăugat ministrul.

Nazare a precizat că măsurile au fost elaborate pe baza discuțiilor purtate cu reprezentanții mediului de afaceri și vor continua consultările pentru a integra sugestii suplimentare. Planul urmărește să optimizeze modul în care companiile primesc sprijin, să stimuleze investițiile de calitate și să asigure dezvoltarea pe termen lung a sectoarelor economice cheie din România.

Ministrul a subliniat că pachetul se bazează pe o combinație între reducerea poverii fiscale și crearea unui mediu de susținere adaptat nevoilor firmelor, astfel încât resursele să fie direcționate către proiecte cu impact strategic major.