Blocaj pe piața imobiliară românească. Investiții în creștere în alte zone

Blocaj pe piața imobiliară românească. Investiții în creștere în alte zone
Vânzările de proprietăţi în Dubai către cetăţeni români au crescut cu aproximativ 40% în 2025, comparativ cu anul anterior. Tot mai mulți români cu venituri medii investesc în imobiliare în Emiratele Arabe Unite, depășind profilul tradițional al investitorului român, până acum dominat de persoane cu venituri substanțiale. Asta, în condițiile în care piața imobiliară din România a intrat într-un blocaj.

„Piaţa imobiliară din Emiratele Arabe Unite şi în special din Dubai atrage un număr tot mai mare de români cu venituri medii şi profesii obişnuite, care până recent nu se regăseau în profilul clasic al investitorului român, aceste achiziţii fiind până de curând apanajul milionarilor sau conaţionalilor noştri cu venituri substanţiale”, au explicat reprezentanții agenției  Simple Choices.

Dobânzile ipotecare și condiții de finanțare

În prezent, dobânzile ipotecare în Emiratele Arabe Unite pot fi fixe, pentru o perioadă între 2 și 5 ani, în jur de 3,99–4%, sau variabile, în jur de 5,2%. Profitul generat prin achiziția unui imobil cash poate ajunge la un randament anual de 8–10% în zone ultracentrale din Dubai, precum Downtown sau Creek Harbour, și de 4–6% în alte zone, în funcție de locație, clădire și strategia de închiriere.

„Această tendinţă este susţinută de accesul facil la finanţare ipotecară, profituri ridicate din chirii şi un cadru legal care oferă investitorilor străini aceleaşi drepturi şi protecţie ca şi rezidenţilor locali. Toate băncile din Emiratele Arabe Unite acceptă clienţi români pentru credite ipotecare, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile standard de eligibilitate: venituri dovedite (salariu, dividende), extras de cont bancar, venit lunar, de regulă, peste 1800 de euro, economii minime de aproximativ 10.000 de euro, iar avansul minim necesar pentru accesarea directă a unei ipoteci este, în practică, de 35–40%”, a declarat Cristina Stoian, CEO Simple Choices.

Numele lui Ciucu, în stenogramele DNA. Cum voia avocata Georgescu să-l facă primar general: Să-l am la mână. Și pe Bolojan
Tezaurul ascuns din podul bunicii. „Scoarțele” maramureșene au ajuns să coste cât o mașină și au devenit țintele predilecte ale colecționarilor din Paris și New York
Piața imobiliară. Soluții pentru cei care nu au toți banii

Pentru cei care nu dispun de capital inițial, există soluții alternative: plata unui depozit de 20%, continuarea plăților pe durata construcției până la 40–50% și refinanțarea sumei rămase prin ipotecă la finalizarea proiectului.

Dubai. Sursa foto: Freepik

„Investitorii străini beneficiază în Emiratele Arabe Unite de aceleași drepturi legale ca și investitorii locali. Proprietatea reprezintă garanția creditului, similar sistemului din România, însă diferența majoră este profitabilitatea net superioară. În cazul în care dezvoltatorul întârzie finalizarea proiectului, plățile sunt corelate strict cu stadiul construcției. Investitorul poate opri plățile până la emiterea certificatului oficial de finalizare, moment în care poate accesa ipoteca fără riscul pierderii investiției”,  a adaugat Cristina Stoian.

Profilul noului investitor român în Dubai

Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite a ajuns să atragă persoane cu venituri medii, fără istorii financiare complexe, care caută profituri mai mari și un sistem bancar predictibil. „Astfel, piaţa imobiliară din Emiratele Arabe Unite devine chiar o alternativă viabilă şi profitabilă pentru românii care vor să îşi diversifice investiţiile dincolo de graniţe şi să investească sigur economiile”, a concluzionat reprezentanta Simple Choices.

