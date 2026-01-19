Economie Breaking news

BNR menține dobânda-cheie la 6,5%. Cum afectează creditele și depozitele românilor

BNR. Sursa foto: Arhiva EVZ
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis luni, 19 ianuarie 2026, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Totodată, rata pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50% pe an, iar rata dobânzii la facilitatea de depozit se menţine la 5,50% pe an. Nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit nu au fost modificate.

BNR a precizat că deciziile au fost luate pentru a asigura și menține stabilitatea prețurilor pe termen mediu. „Consiliul de administraţie monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătit să utilizeze instrumentele de care dispune pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare”, se arată în comunicatul băncii centrale.

Dobânzile la credite vor rămâne ridicate

Credite. Sursa foto: Pixabay

Menținerea ratei dobânzii la nivelul actual are implicații directe pentru creditele și depozitele românilor. Dobânzile la credite, în special la creditele noi, vor rămâne ridicate, ceea ce poate influența deciziile de consum și investiții. În același timp, păstrarea dobânzilor stabile oferă protecție pentru economiile depuse în bănci și contribuie la o inflație controlată pe termen mediu.

„Menținerea unei politici monetare echilibrate, în paralel cu reforme structurale și utilizarea fondurilor europene, este esențială pentru susținerea unei creșteri economice durabile și pentru întărirea rezilienței economiei românești în fața evoluțiilor externe adverse”, a mai transmis BNR.

Următoarea ședință de politică monetară

Consiliul de administraţie al BNR va avea următoarea şedinţă dedicată politicii monetare pe 17 februarie 2026, când va analiza din nou evoluţiile economice interne și internaționale și va decide eventuale ajustări ale ratelor dobânzilor.

