Cum se calculează sporul de noapte și cine poate lucra în schimbul trei. Domeniile în care se găsesc cele mai multe joburi

Munca de noapte este o realitate pentru mulți salariați din România, fie că aleg să lucreze după acest program, fie că programul firmei impune ture de noapte. Conform Codului Muncii, orele prestate între 22:00 și 6:00 sunt considerate muncă de noapte, iar un angajat este recunoscut ca salariat de noapte dacă cel puțin trei ore dintr-o zi de lucru cad în acest interval și 30% din timpul său lunar se desfășoară noaptea.

Legislația prevede măsuri speciale pentru protejarea salariaților care lucrează în schimbul 3. Programul de lucru nu poate depăși opt ore pe zi, în medie, pe o perioadă de trei luni, iar orele suplimentare trebuie compensate prin timp liber sau prin plata corespunzătoare.

Salariații beneficiază de compensații pentru munca de noapte fie prin reducerea programului cu o oră, fie printr-un spor de 25% din salariul de bază pentru orele efectiv lucrate noaptea.

„Potrivit prevederilor art. 115 din Codul muncii - Legea nr. 10/1972 - se considera muncă în timpul nopţii aceea care se desfăşura în intervalul cuprins între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus sau în plus faţă de aceste limite de interval. În conformitate cu prevederile art. 114, alin. (2), din Codul muncii - Legea nr. 10/1972 precum şi cu cele ale reglementărilor anterioare, sporul menţionat se acordă numai „pentru orele lucrate în timpul nopţii"”, se arată pe site-ul CNPP.

De exemplu, dacă un angajat cu salariu brut de 4.500 de lei lucrează opt ore de noapte, sporul de noapte se calculează astfel: salariul pe oră 4.500 lei împărțit la 168 ore lucrătoare pe lună rezultă 26,78 lei/oră. Sporul de 25% reprezintă 6,69 lei/oră, iar pentru cele 8 ore lucrate totalul sporului ajunge la 53,52 lei, salariul brut lunar crescând la 4.553,50 lei. Sporul este impozitat ca orice venit salarial.

Pe lângă remunerare, legea asigură și protecția sănătății. Angajații care urmează să lucreze noaptea trebuie să efectueze un examen medical gratuit înainte de a începe activitatea și apoi periodic. Dacă munca de noapte îi afectează sănătatea, salariatul poate fi transferat pe un post de zi compatibil, fără pierdere salarială.

Există categorii protejate care nu pot presta muncă de noapte. Tinerii sub 18 ani, persoanele cu interdicție medicală, femeile gravide sau care alăptează și părinții singuri au restricții clare. În aceste cazuri, munca de noapte poate fi efectuată doar cu acordul scris al angajatului, iar în situații de risc, angajatorul trebuie să ofere transfer pe timp de zi sau concediu special, conform legislației.

Legea prevede reguli stricte pentru munca desfășurată pe timpul nopții, având scopul protejării sănătății și siguranței angajaților. Angajatorii au obligația de a informa Inspectoratul Teritorial de Muncă despre angajații care lucrează noaptea, astfel încât autoritățile să poată monitoriza respectarea normelor legale.

Neîndeplinirea acestor obligații constituie contravenție. Amenzile aplicabile pentru încălcarea prevederilor legale sunt cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei. În situația în care este implicată o femeie gravidă sau care alăptează, legislația impune sancțiuni mai drastice, iar amenzile pot ajunge între 5.000 și 10.000 de lei, pentru a proteja starea de sănătate a acesteia și a copilului.

Persoanele care preferă să lucreze noaptea pot găsi oportunități în numeroase domenii, potrivite atât din punct de vedere fizic, cât și profesional. În îngrijirea bătrânilor, munca nocturnă este recomandată celor calmi, răbdători și rezistenți, cu salarii nete în jur de 5.000 de lei.

Conform anunțurilor publicate pe platforme de recrutare precum eJobs și Bestjobs, posturi de casieri sau vânzători în magazine deschise nonstop, cu salarii de aproximativ 3.800 de lei, plus sporul de noapte. De asemenea, cei care doresc să lucreze noaptea pot ocupa posturi în curățenie sau în recepție.

În industrie se caută operatori de fabrică, montatori de piese auto, fochiști sau electricieni de întreținere. În gastronomie, shaormarii, bucătarii și ajutorii de bucătar lucrează adesea noaptea, iar câștigurile sunt mari.

Cerere există și în transport și logistică, pentru șoferi de tir sau curieri. În call-center, companiile caută angajați care să lucreze in tura de noapte și să preia solicitările clienților din SUA.