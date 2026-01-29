International

Experimentul care schimbă regulile pe piața muncii. Islanda susține că săptămâna de lucru mai scurtă crește productivitatea

Experimentul care schimbă regulile pe piața muncii. Islanda susține că săptămâna de lucru mai scurtă crește productivitatea
Islanda a testat reducerea săptămânii de lucru și rezultatele sunt remarcabile. Experimentul, derulat între 2015 și 2019, a vizat peste 2.500 de angajați din sectorul public, care au trecut de la aproximativ 40 de ore pe săptămână la 35, fără scăderea salariilor sau a nivelului serviciilor, arată Doubleglazinginbanbridge.

Săptămână de lucru mai scurtă, angajați mai productivi. Ce a demonstrat Islanda

Contrar așteptărilor inițiale, reducerea săptămânii de lucru nu a afectat productivitatea. În multe instituții, rezultatele au rămas constante, iar în unele cazuri au înregistrat chiar îmbunătățiri semnificative.

Angajații au raportat un nivel mai scăzut de stres, mai puține zile de concediu medical și un echilibru mult mai bun între viața profesională și cea personală. Prin urmare, companiile au fost nevoite să regândească modul de funcționare: ședințele au fost reduse sau eliminate, sarcinile repetitive sau cu valoare redusă au fost simplificate, iar timpul de concentrare al angajaților a fost protejat.

Ceasuri. Sursa foto: Freepik

Schimbări vizibile în rândul tinerilor

Experții spun că motivul succesului Islandei este simplu: zilele lungi de muncă scad eficiența. Reducerea programului a forțat companiile să renunțe la sarcinile inutile și să se concentreze pe rezultate reale, nu doar pe timpul petrecut la birou.

Schimbarea a influențat și modul în care oamenii văd munca, mai ales tinerii. Generația Z, care a fost adesea criticată pentru că cere program flexibil și limite clare, vede acum că cererile lor sunt justificate. Pentru ei, odihna și timpul liber nu sunt un lux, ci necesități pentru a lucra bine și a se menține sănătoși.

Mai multe avantaje pentru angajați

Specialiștii consideră că lecțiile Islandei pot fi aplicate și în alte țări, chiar dacă nu toate sectoarele pot reduce programul imediat. Potrivit sursei, Protejarea timpului de concentrare, eliminarea sarcinilor cu valoare scăzută și stabilirea unor limite clare pot îmbunătăți productivitatea și bunăstarea angajaților, chiar în regim de cinci zile.

Prin intermediul unui program-pilot, această variantă a fost testată și în Marea Britanie. De asemenea, Germania a testat săptămâna de lucru redusă la patru zile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

