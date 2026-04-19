Un angajat a furat un avion și s-a sinucis în aer. Ce l-a determinat să facă așa ceva

În luna august 2018, Richard Russell, un angajat al companiei aeriene Horizon Air, a furat un avion de tip Bombardier Q400 de pe Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma, Statele Unite. Bărbatul avea 29 de ani și lucra ca agent de servicii la sol, responsabil cu activități de manipulare a bagajelor și operațiuni pe platforma aeroportului, a anunțat FBI, potrivit Fox News.

Incidentul a început în momentul în care Russell a reușit să pornească aeronava fără autorizație și a decolat de pe aeroport, deși nu era pilot. După decolare, el a zburat singur timp de aproximativ o oră și a intrat în contact radio cu controlorii de trafic aerian. Aceștia au încercat în mod repetat să îl convingă să aterizeze în siguranță, oferindu-i instrucțiuni și sprijin pentru a readuce avionul la sol.

În timpul zborului, Russell a purtat o conversație continuă cu turnul de control. El a povestit despre viața personală, despre problemele sale emoționale și despre nemulțumirile legate de muncă.

La un moment dat, acesta s-a descris ca fiind „un om distrus” și a spus că nu și-a dat seama până atunci de gravitatea stării sale psihice. De asemenea, și-a cerut iertare familiei și a spus că își dă seama că acțiunile sale îi vor afecta pe cei dragi.

Pe parcursul zborului, Russell a menționat că nu dorește să rănească alte persoane și a încercat să evite zonele populate. Totuși, autoritățile au precizat ulterior că situația a fost extrem de periculoasă, deoarece avionul putea provoca daune majore dacă se prăbușea într-o zonă locuită sau aglomerată.

La un moment dat, el a anunțat că dorește să încerce o manevră acrobatică numită „barrel roll”. După această declarație, aeronava a continuat zborul pentru scurt timp, după care a început coborârea finală. Avionul s-a prăbușit pe insula Ketron, în statul Washington, provocând un incendiu de vegetație de aproximativ două acri.

Autoritățile americane, inclusiv FBI, au investigat cazul și au stabilit că Richard Russell a acționat singur. Ancheta a arătat că nu existau probleme disciplinare semnificative la locul de muncă, iar colegii îl descriau ca fiind o persoană liniștită și rezervată.

Cu toate acestea, unele mărturii au indicat că în perioada dinaintea incidentului acesta trecea prin dificultăți personale și emoționale.

Înregistrările audio din timpul zborului au arătat o conversație tensionată între Russell și controlorii de trafic aerian, care au încercat constant să îl ghideze spre o aterizare în siguranță. În ultimele momente ale zborului, nivelul de combustibil era foarte scăzut, iar avionul nu mai putea fi menținut în aer pentru mult timp.

Richard Russell a fost declarat decedat în urma impactului, cauza oficială fiind traumatisme multiple. Incidentul a ridicat semne de întrebare legate de securitatea aeroportuară și de modul în care o persoană fără pregătire de pilotaj a putut avea acces și control asupra unei aeronave comerciale.