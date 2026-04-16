Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în șase săptămâni, a avertizat șeful Agenției Internaționale a Energiei

Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în aproximativ șase săptămâni, în condițiile în care livrările de petrol sunt blocate din cauza conflictului cu Iranul. Avertismentul a fost transmis de directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (IEA), Fatih Birol.

„În Europa, avem poate șase săptămâni sau cam așa (de) combustibil pentru avioane. Pot să vă spun că în curând vom auzi știri că unele zboruri de la orașul A la orașul B ar putea fi anulate ca urmare a lipsei de combustibil pentru avioane”, a declarat Birol.

Aproape 20% din petrolul comercializat la nivel global tranzitează, în mod normal, Strâmtoarea Ormuz. În prezent, fluxurile sunt afectate de conflict, iar consecințele se resimt deja la nivel internațional.

Birol a descris situația drept „cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată”. El a făcut și o comparație sugestivă: „În trecut exista o formație numită ‘Dire Straits’. Acum ne aflăm într-o situaţie gravă, care va avea implicaţii majore pentru economia globală. Şi cu cât va dura mai mult, cu atât va fi mai grav pentru creşterea economică şi inflaţia din întreaga lume”.

Potrivit acestuia, efectele se vor vedea în creșterea prețurilor: „Impactul va fi prețuri mai mari la benzină, prețuri mai mari la gaze, prețuri ridicate la electricitate”.

Directorul IEA a mai spus că impactul nu va fi distribuit uniform. Țările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate de creșterea costurilor energetice.

„Țările care vor suferi cel mai mult nu vor fi cele ale căror voci se aud cel mai des. Vor fi în principal țările în curs de dezvoltare. Țări mai sărace din Asia, din Africa și din America Latină”, a spus Birol.

Cu toate acestea, el a spus că efectele vor fi globale: „Unele țări pot fi mai bogate decât altele. Unele țări pot avea mai multă energie decât altele, dar nicio țară, nicio țară nu este imună la această criză”.

Liderii politici au transmis deja îngrijorări legate de impactul prelungirii blocajului. Dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă în următoarele săptămâni, efectele economice ar putea deveni severe.

„Mulți lideri guvernamentali îmi spun că, dacă Hormuz nu este deschis până la sfârșitul lunii mai, multe țări — începând cu economiile mai slabe — vor avea de înfruntat provocări uriașe, iar acest lucru va merge de la inflație ridicată până la apropierea de o creștere lentă sau chiar recesiune în unele cazuri”, a declarat Birol.

În Golful Persic, peste 110 petroliere încărcate cu țiței și mai mult de 15 nave cu gaz natural lichefiat așteaptă să poată traversa spre piețele globale.

„Dar nu este suficient”, a precizat șeful IEA, sugerând că aceste volume nu pot compensa pe deplin deficitul actual.

În același timp, infrastructura energetică din regiune a fost afectată de conflict. „Peste 80 de active cheie din regiune au fost avariate. Și dintre aceste 80, mai mult de o treime sunt grav sau foarte grav afectate”, a spus Birol.

Chiar și în cazul unui acord de pace, revenirea la nivelurile anterioare de producție va necesita timp. „Va fi extrem de optimist să credem că va fi foarte rapid. Va dura treptat, treptat, până la doi ani pentru a reveni unde eram înainte de război”, a spus el.

Birol a criticat și sistemul de taxe impus de Iran pentru navele care tranzitează zona, avertizând că ar putea crea un precedent periculos pentru alte rute maritime importante.

„Dacă schimbăm o dată, poate fi dificil să revenim. Va fi dificil să avem un sistem de taxare aplicat aici, dar nu și în altă parte”, a spus el, făcând referire inclusiv la posibile implicații pentru Strâmtoarea Malacca.

În opinia sa, circulația resurselor energetice ar trebui să rămână liberă: „Aș dori să văd că petrolul circulă necondiționat de la punctul A la punctul B”.

În final, șeful IEA a evidențiat legătura profundă dintre energie și geopolitică: „Energia și geopolitica au fost întotdeauna interconectate. Dar nu am văzut niciodată o umbră atât de întunecată și de lungă a geopoliticii”.