Trump avertizează Iranul privind taxele din Strâmtoarea Ormuz. Mesaj ferm, publicat pe Truth Social

Petroliere, strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video
Președintele american Donald Trump a reacționat public la informațiile apărute în spațiul internațional potrivit cărora Iranul ar percepe taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de energie.

Mesajul a fost publicat pe platforma sa, Truth Social, în contextul tensiunilor persistente din regiune.

Declarația lui Trump

În postarea sa, liderul american a transmis un avertisment direct:

„Există rapoarte potrivit cărora Iranul percepe taxe petroliere pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz — Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să se oprească acum!”

Mesajul vine într-un moment în care situația din zonă rămâne instabilă, iar circulația maritimă este afectată de restricții și negocieri în desfășurare.

Contextul tensiunilor din regiune

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost limitat în ultimele săptămâni, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran. Doar câteva nave au reușit să tranziteze zona, în timp ce sute de vase au rămas blocate sau au așteptat permisiunea de trecere.

În paralel, autoritățile iraniene ar fi luat în calcul introducerea unor taxe pentru navele comerciale, măsură justificată oficial prin necesitatea de a organiza tranzitul în perioada armistițiului.

Alte informații indică faptul că anumite taxe ar putea ajunge la aproximativ un dolar pe baril de petrol sau chiar sume fixe semnificative per navă, în funcție de tipul încărcăturii și condițiile de tranzit.

Importanța strategică a Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct critic pentru comerțul global, fiind ruta prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Blocarea sau restricționarea accesului în această zonă are efecte directe asupra piețelor energetice internaționale, influențând prețul petrolului și stabilitatea economică globală. În ultimele zile, incertitudinile legate de accesul în strâmtoare au contribuit la creșterea prețurilor și la tensiuni în sectorul energetic.

Trump a convenit asupra unui armistițiu temporar

În cadrul negocierilor recente, Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu temporar, condiționat inclusiv de redeschiderea completă a rutei maritime.

Cu toate acestea, accesul rămâne limitat, iar unele surse indică faptul că traversarea este încă „restricționată, condiționată și controlată”.

În acest context, mesajul lui Donald Trump reflectă preocupările legate de eventualele costuri suplimentare impuse transportatorilor maritimi și de impactul acestora asupra comerțului internațional.

