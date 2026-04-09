Iranul recomandă rute alternative în Strâmtoarea Ormuz, în contextul riscurilor de securitate maritimă

Nave Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video
Autoritățile iraniene au emis noi recomandări pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze, potrivit Reuters.

Măsura vine în contextul tensiunilor persistente din regiune și al riscurilor asociate minelor marine și controlului strict exercitat de forțele iraniene asupra traficului naval.

Ocolirea Strâmtorii Ormuz, recomandarea de IRGC

Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) a transmis că navele ar trebui să adopte rute alternative pentru a evita pericolele din zonă și pentru a respecta normele de siguranță.

Potrivit comunicatului, „navele care intenționează să traverseze Strâmtoarea Ormuz ar trebui să urmeze rute alternative, pentru a respecta principiile siguranței maritime şi a se proteja de posibile coliziuni cu minele marine”.

Instrucțiunile includ detalii precise privind navigația: navele care vin dinspre Marea Omanului trebuie să treacă la nord de insula Larak înainte de a intra în Golful Persic, iar cele care ies din Golf trebuie să urmeze ruta sudică, ocolind aceeași insulă.

Această reorganizare a traficului este justificată de autoritățile iraniene prin existența unor riscuri persistente, inclusiv mine marine rămase în urma conflictului recent din regiune.

Trafic maritim limitat, în ciuda armistițiului

În pofida declarațiilor oficiale privind o posibilă reluare a circulației după anunțarea unui armistițiu între Statele Unite și Iran, datele din industrie indică o situație relativ stagnantă.

Firma de analiză maritimă Windward a raportat că doar 11 nave au tranzitat strâmtoarea într-o zi recentă, un nivel comparabil cu zilele precedente.

Această cifră este semnificativ mai mică decât media de peste 100 de nave pe zi înregistrată înaintea escaladării conflictului.

Harta Orientul Mijlociu / sursa foto: dreamstime.com

În același timp, analiști independenți nu au observat o creștere semnificativă a traficului, contrar declarațiilor Casei Albe, care sugerau o reluare treptată a activității maritime.

Control strict și costuri suplimentare prin Strâmtoarea Ormuz

Accesul navelor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne condiționat de coordonarea cu autoritățile iraniene. Potrivit datelor din industrie, toate navele trebuie să obțină aprobări înainte de tranzit, iar lipsa acestora poate atrage riscuri majore.

În unele cazuri, navele sunt avertizate că „cele care tranzitează fără aprobare vor fi atacate”, conform transmisiunilor radio raportate în regiune.

De asemenea, există indicii că Iranul impune taxe considerabile pentru tranzit, unele estimări indicând costuri care pot ajunge până la valori semnificative raportate la cantitatea de petrol transportată.

Aceste condiții contribuie la reticența operatorilor maritimi și la menținerea unui nivel redus al traficului.

Importanța strategică a strâmtorii

Strâmtoarea Ormuz este un punct critic pentru economia globală, prin care tranzitează aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol.

Nave comerciale Stramtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Blocajele sau restricțiile din această zonă au efecte directe asupra piețelor energetice și asupra lanțurilor globale de aprovizionare. În contextul conflictului început în februarie 2026, traficul maritim a fost puternic afectat, iar mii de nave au rămas blocate în regiune.

Revenirea la traficul normal prin Strâmtoarea Ormuz, lentă și incertă

Deși unele nave au început să reia tranzitul, experții consideră că revenirea la nivelurile anterioare conflictului va fi lentă și incertă.

Riscurile de securitate, costurile ridicate și lipsa unor garanții clare pentru siguranța navigației continuă să influențeze deciziile companiilor maritime.

În aceste condiții, Strâmtoarea Ormuz rămâne o zonă cu trafic limitat și control strict, iar evoluția situației depinde de stabilitatea geopolitică și de măsurile de securitate implementate în perioada următoare.

