Prețul gazelor naturale a crescut cu 45%. Impact semnificativ asupra Europei după decizia luată în Qatar

Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut cu până la 45% după ce Qatar a oprit producția de GNL, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al nivelurilor scăzute de stocare din Uniunea Europeană, relatează euronews.com.

Prețurile gazelor naturale din Europa au înregistrat luni o creștere abruptă, ca urmare a tensiunilor în escaladare din Orientul Mijlociu și a opririi producției de GNL la cea mai mare centrală din lume, aflată în Qatar.

Pe platforma olandeză TTF, referința europeană pentru prețul gazului, cotațiile au urcat cu până la 45%, ajungând la aproximativ 46 de euro pe megawatt-oră în tranzacțiile de la începutul după-amiezii.

Și pe piața britanică, indicele de referință NBP a înregistrat creșteri semnificative, în paralel cu evoluțiile de pe continent. Volatilitatea extremă a pieței a determinat oscilații rapide, minute după minute, accentuând incertitudinea pentru consumatori și investitori.

QatarEnergy a anunțat luni că a suspendat producția de gaz natural lichefiat (GNL) legată de gigantul câmp de gaze North Field, ca urmare a unui atac asupra instalațiilor sale. Compania nu a oferit detalii suplimentare privind amploarea sau durata opririi activității.

Această măsură vine în contextul atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, care au crescut tensiunile într-o regiune esențială pentru fluxurile energetice globale.

O parte semnificativă a energiei mondiale tranzitează prin Orientul Mijlociu, iar înainte de anunțul din Qatar, transportul maritim al petrolului și gazelor era deja în centrul temerilor pieței.

Strâmtoarea Hormuz, un pasaj maritim îngust controlat în mare parte de Iran, reprezintă un punct cheie pentru exporturile de petrol și GNL, inclusiv din Qatar. Iranul a restricționat recent traficul prin strâmtoare după lovituri, ceea ce a ridicat îngrijorări privind eventuale întreruperi ale aprovizionării.

„În istoria modernă, Strâmtoarea Hormuz nu a fost închisă efectiv, deși au existat încetiniri temporare ale traficului. Aproximativ 20% din oferta globală de petrol trece prin Strâmtoarea Hormuz, precum și 38% din comerțul maritim cu țiței”, a declarat Maurizio Carulli, analist global în energie la Quilter Cheviot.

El a adăugat că este puțin probabil ca firmele de transport petrolier să traverseze strâmtoarea până când „situația militară se va calma”, din cauza riscului de avarii, sechestrări ale navelor și indisponibilității temporare a asigurărilor. „Datele din satelit arată că tranzitul tancurilor de petrol a fost aproape complet oprit în weekend, ca măsură de precauție a companiilor de transport maritim”, a mai precizat Carulli.

O eventuală întrerupere prelungită ar putea afecta livrările de GNL din Qatar, care reprezintă aproximativ 12–14% din importurile europene de gaze lichefiate. Deși Europa nu depinde direct în proporție majoră de gazul qatarez, specialiștii avertizează că impactul indirect poate fi semnificativ. Dacă livrările către Asia sunt afectate, cumpărătorii din regiune vor căuta alternative, ceea ce ar crește competiția pe piețele globale și ar putea majora prețurile inclusiv pe continentul european.

Qatar este al treilea exportator mondial de LNG, după Statele Unite și Australia, și a devenit un furnizor tot mai important pentru Europa după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, când țările europene au redus dependența de gazul rusesc.

Anxietatea pieței este accentuată și de nivelurile reduse ale stocurilor de gaze din Uniunea Europeană. În prezent, depozitele blocului comunitar sunt umplute sub 30% din capacitate, în comparație cu aproximativ 40% la aceeași perioadă a anului trecut.

Germania și Franța, cele două mari economii europene, sunt printre cele mai expuse. Depozitele de gaze din Germania erau vineri la 20,5% din capacitate, în timp ce cele din Franța se situau la 21%, conform datelor Gas Infrastructure Europe. Nivelurile reduse de rezervă fac statele europene mai vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării și la volatilitatea prețurilor, mai ales dacă piața globală de GNL se tensionează și mai mult.