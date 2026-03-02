Gazele s-au scumpit brusc în Europa. Creștere de 25%, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.

Cotaţiile futures de referinţă au urcat cu până la 25%, marcând cea mai amplă creştere înregistrată după luna august 2023, în condiţiile în care traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în weekend. Strâmtoarea reprezintă o rută esenţială pentru transportul energiei, aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate tranzitând această zonă.

În jurul orei 8:04, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, contractele futures la gaze naturale înregistrau o creştere de 20%, ajungând la 38,44 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Evoluţia vine într-un context de volatilitate ridicată pe pieţele energetice, generate de riscurile geopolitice din regiune.

Criza iraniană riscă să devină cel mai grav şoc pentru piaţa gazelor de la invazia rusească în Ucraina, în urmă cu patru ani, eveniment care a perturbat profund comerţul global cu energie.

Deşi statele asiatice sunt principalii cumpărători ai gazelor naturale lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere a livrărilor ar intensifica concurenţa pentru aprovizionare la nivel global, ceea ce ar putea duce la creşterea preţurilor inclusiv în Europa.

Potrivit analiştilor, Europa este deosebit de vulnerabilă în actualul context. Nivelul rezervelor de gaze este neobişnuit de scăzut, iar regiunea trebuie să importe volume mari de gaze naturale lichefiate în această vară pentru a-şi reface stocurile înaintea sezonului rece.

Analiştii de la Goldman Sachs Group Inc. avertizează că, în cazul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi întrerupt timp de o lună, preţurile europene la gaze s-ar putea dubla.

Iranul a declarat că nu intenţionează să închidă Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, navele au început să evite zona aproape imediat după izbucnirea conflictului, sâmbătă. La rândul său, Qatarul a anunţat o suspendare temporară a navigaţiei maritime.

Situaţia din regiune continuă să fie monitorizată de pieţele energetice, în condiţiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct strategic pentru fluxurile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate, mai scrie Bloomberg.