Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington

România a prezentat la Washington proiectul strategic „Coridorul Vertical”, un sistem regional de transport al gazelor naturale care ar putea aduce avantaje importante companiilor românești. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat la Transatlantic Gas Security Summit, unde a semnat o declarație comună împreună cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai mai multor țări din Europa Centrală și de Est, menită să întărească securitatea aprovizionării cu gaze în regiune.

Ministrul Energiei a estimat că, odată finalizat, proiectul ar putea genera companiilor românești venituri sau profituri suplimentare de până la 250–500 de milioane de euro anual.

Oficialul a mai spus că realizarea coridorului ar transforma România într-un hub regional cu efecte directe asupra economiei naționale și competitivității firmelor locale.

„Vulnerabilitățile din 2006, 2009, 2014 și după 2022 au arătat că dependența de o singură sursă nu este o opțiune. Diversificarea rutelor și integrarea regională înseamnă stabilitate economică și putere de negociere mai mare”, a explicat Ivan.

Coridorul Vertical este o rețea de conducte care leagă Grecia, Bulgaria, România și Ungaria, cu posibilități de extindere spre Slovacia și Ucraina.

Sistemul permite transportul gazelor din sud spre nord, inclusiv din terminalele de gaze lichefiate din Grecia, din zona Mării Caspice sau din Marea Neagră, precum și schimburi între statele europene, oferind o alternativă la fluxurile tradiționale est-vest.

Proiectul urmărește diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, reducând dependența de o singură sursă și sporind stabilitatea economică și puterea de negociere în regiune, lecții desprinse din crizele energetice recente.

Declarația semnată la Washington promovează consolidarea interconectărilor regionale și cooperarea transatlantică în domeniul securității energetice.

Potrivit ministrului, proiectul nu mai vizează doar resursele energetice, ci și independența strategică, competitivitatea și puterea economică a statelor implicate, poziționând România ca actor central în regiune.

„Energia nu mai e doar despre resurse, ci despre putere economică, competitivitate și independență strategică. (…)România își consolidează astfel poziția de hub regional – cu beneficii directe pentru economie și pentru firmele românești”, a mai spus ministrul.